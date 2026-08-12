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Roberto Ramos habla sobre lo que no debemos hacer en la carretera durante un eclipse

Aunque parezca algo básico, muchas veces no se respetan las normas en la carretera como se debería, algo que puede exponer a los conductores a un peligro innecesario.

Eclipse 2

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Roberto Ramos es experto en Seguridad vial y Movilidad de CNAE, ha venido a plató para aclarar algunos puntos importantes sobre qué hacer realmente durante el eclipse mientras estás conduciendo. Hay que estar bien informados, con precaución y siguiendo las normas básicas, todo irá bien. No hace falta alarmar de más ni organizar el viaje.

Una de las cosas a tener en cuenta es no parar en el arcén para ver el fenómeno natural, en caso de querer verlo, debemos salir de la carretera y estacionar de manera correcta en un aparcamiento o lugar habilitado.

No debemos confiar en la función automática del vehículo, con la caída progresiva de la luz, no es buena idea confiar en el sistema automático ya que puede reaccionar tarde, tampoco basta con las luces diurnas, hay que activar las de cruce.

Ni fotos, ni vídeos, ni mirar un segundo, ni parar un momento. Cualquier movimiento por pequeño que sea, puede dejar un daño irreversible en tu retina, además de exponerte a ti y a los demás conductores a un accidente o peligro innecesario.

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