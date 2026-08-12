Javier Rioyo recuerda la etapa de Lola Flores en Sabor a Lolas: "Cada día era una aventura nueva"

YAS Verano ha tenido el placer de contar con Javier Rioyo, subdirector de Sabor a Lolas, el programa de Antena 3 que reunió a grandes reinas del espectáculo como Lola Flores y sus hijas. Durante las emisiones, el espacio combinaba entrevistas con actuaciones musicales, dando lugar a momentos únicos de televisión. Rioyo recuerda aquella etapa y el trabajo junto a grandes artistas como una auténtica "explosión": "Cada día era una aventura nueva", asegura, describiéndolo como algo "a veces sorprendente y otras divertido". Lola era una mujer carismática, cercana con los suyos y, según Rioyo, "la reina del gallinero".

Aunque en el programa se seguía un guion, el equipo lo recuerda como un auténtico "caos ordenado". Al final, era Lola quien tenía la última palabra y "sabía dar a cada uno lo suyo", dependiendo del personaje que acudiese ese día al plató. Su personalidad y experiencia le permitían manejar cada situación con naturalidad, y convertía cada entrevista en un auténtico show.

Pero, sin duda, uno de los invitados más especiales de aquella época fue El Pescaílla. Lola entrevistó a su marido y padre de sus tres hijos como si no le conociese de nada, haciéndole preguntas sobre su vida personal con cierta picardía. Quiso saber más sobre posibles infidelidades, sobre si ella era una mujer mandona o incluso cómo era como madre. "¿Cómo es Lola como madre?", preguntaba la artista. "Fenomenal", respondía él. "¿Y está usted satisfecho, no?". "Sí, sí", contestaba El Pescaílla.

Durante aquel encuentro, El Pescaílla también reconoció que Rosario era su hija más rebelde, Lolita la más buena y Antonio el más noble. "Inteligente, irónico y único" es como Javier Rioyo describe a Antonio González, El Pescaílla, a quien considera "la mejor pareja que ha podido tocarle a Lola". Según el periodista, sabía controlar muy bien su compostura y "se sabía callar muy bien". Dos personalidades muy diferentes que, precisamente por ello, consiguieron complementarse a la perfección.

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