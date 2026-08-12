Doble asesinato en Tauste: El foco principal recae sobre Carlota y su novio Luis para averiguar qué papel jugaron en el homicidio

La investigación por el asesinato a cuchilladas del matrimonio de Tauste se centra en su hija Carlota y su pareja sentimental, Luis Carlos R., ambos detenidos como presuntos autores del crimen. Los dos han pasado a disposición judicial y se han acogido a su derecho a no declarar.

La ausencia de signos de entrada forzada en la vivienda y la falta de indicios de robo han llevado a los investigadores a centrar las pesquisas en el entorno más cercano de las víctimas. También se habrían descartado inicialmente otras hipótesis, como un crimen relacionado con la violencia de género o un suicidio.

La otra hija del matrimonio, Olga, se encontraba fuera de España cuando ocurrieron los hechos, por lo que la investigación se ha centrado en Carlota y su pareja. Según las informaciones conocidas, Carlota habría tenido problemas de salud mental y consumo de drogas, además de haber mantenido una discusión previa con sus padres, aunque todavía se desconoce el posible móvil.

Jorge Lisbona, periodista de El Español, nos cuenta algunos datos sobre Luis Carlos R., pareja de Carlota, origen colombiano, también permanece bajo investigación por su presunta implicación en el doble asesinato. Algunos datos sobre su pasado son sus posibles antecedentes, su condición de militar o su necesidad por conseguir la regularización de papeles para "salir de una situación precaria".

Lisbona asegura que ambos están siendo atendidos por abogados de oficio y que esto podría cambiar en cualquier momento, además, de explicar que la figura de Luis podría ser decisiva para la investigación ya que, según cuenta, hay rumores sobre la poca aceptación por parte del matrimonio a la figura de Luis "No le veían con buenos ojos".

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