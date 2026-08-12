Javier Ojeda de Danza Invisible habla sobre los piques entre las bandas musicales de la época: "Éramos muy brutos"

los años 80 y 90. Detrás de aquel éxito está Javier Ojeda, integrante de Danza Invisible, una de las bandas que puso música a la Movida Madrileña. A sus 61 años, el artista continúa subiéndose a los escenarios y compaginando su trayectoria con su carrera en solitario.

Ojeda recuerda con humor sus comienzos en el grupo. Entró siendo muy joven y reconoce que su primera prueba no salió precisamente bien: "Fue muy decepcionante porque me echaron", cuenta entre risas, admitiendo que "lo hice fatal". Sin embargo, tuvo una segunda oportunidad que le permitió quedarse en la banda. Una decisión que cambió su vida, aunque confiesa que, en realidad, "yo iba para periodista".

El éxito de Danza Invisible llegó acompañado de una nueva realidad para el artista. La fama le obligó a acostumbrarse a no poder llevar una vida cotidiana con tranquilidad y a encadenar conciertos y viajes constantemente. Tanto fue así que llegó a atravesar "una pequeña crisis" al preguntarse si realmente disfrutaba de aquella vida. Con el paso de los años, sin embargo, aprendió a convivir con el éxito y a disfrutar de su profesión.

También recuerda con sinceridad la relación que mantenían entonces con otros grupos de la escena madrileña. "Fatal", responde al hablar de aquella época, reconociendo que "éramos muy brutos" y que muchas veces actuaban con arrogancia. Los piques entre bandas eran habituales, aunque asegura que, con el paso del tiempo, esas rivalidades se fueron relajando. Ojeda no guarda rencor y entiende aquellas actitudes como parte de una época marcada por la juventud.

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