Sale a la luz que Brad Pitt y Jennifer Aniston llevan años quedando en secreto tras su reencuentro viral

Dos décadas después de que el divorcio de Brad Pitt y Jennifer Aniston paralizara a la industria de Hollywood, los detalles de cuál es su actual relación han salido a la luz.

Según publica en exclusiva el Daily Mail, Brad y Jennifer han mantenido encuentros semanales para comer juntos en privado en el plató de la serie The Morning Show.

Los encuentros tenían lugar de forma discreta durante el rodaje de la segunda temporada de la serie, cuando el intérprete acudía al camerino de su exmujer para compartir un rato a solas.

De acuerdo con fuentes cercanas a la expareja, las visitas se convirtieron en una cita fija dentro de la rutina de grabación de la actriz: "Durante la segunda temporada de The Morning Show, Brad iba al plató y almorzaba con Jen en su caravana. Llegaba y lo dejaban directamente en su caravana para un almuerzo privado entre los dos, y luego se marchaba una vez que se reanudaba el rodaje de Jen."

"Brad venía al set al menos una vez por semana. Algunos miembros del equipo lo sabían, pero no tenían idea de quiénes eran ni cuántos. Era una cita fija para almorzar y él la cumplía", confirmaron las fuentes.

Jennifer Aniston y Brad Pitt | Getty

Otras fuentes también han afirmado que la expareja también se reunía en casa de Jennifer: "Jen y Brad se vieron varias veces, principalmente en su casa. No se les podía ver juntos en público", dijo una fuente.

La fuente recalcó que la relación entre Jennifer y Brad era puramente platónica y que no existía ningún sentimiento romántico entre ellos. Añadió: "Él disfrutó mucho reconectando con ella, pasando tiempo juntos lejos de los focos y simplemente siendo amigos; compartir almuerzos privados fue realmente agradable".

Mientras tanto, el entorno del actor afirmaba que Jennifer es una de las pocas personas en las que Brad siente que puede confiar. Añadieron que su decisión de retomar el contacto con Jennifer fue "una de las mejores decisiones que jamás haya tomado".

Brad y Jennifer se conocieron en 1998 gracias a que sus representantes los presentaron, después de que Jennifer rompiera con Tate Donovan y Pitt terminara su compromiso con Gwyneth Paltrow. Su relación se mantuvo en secreto hasta que hicieron su debut en la alfombra roja de los premios Emmy al año siguiente.

Jennifer Aniston y Brad Pitt | Getty

En noviembre de ese mismo año, se comprometieron. En julio de 2000, la pareja intercambió votos matrimoniales ante 200 amigos, familiares y compañeros de reparto en una impresionante ceremonia en Malibú. Tras celebrar el Año Nuevo en enero de 2005, anunciaron su separación, y Jennifer solicitó el divorcio dos meses después.

El acercamiento entre las dos estrellas empezó tras su reencuentro viral en los Premios SAG de 2020. En aquel evento, tras constatar que no tenían sus contactos actualizados, intercambiaron sus nuevos números de teléfono y comenzaron a escribirse de manera más habitual. Se dice que Brad envió el primer mensaje de texto antes de que empezaran sus encuentros.

Según apunta el entorno cercano de los actores, estas reuniones han permitido a ambas celebridades sanar viejas heridas y afianzar una amistad sólida basada en la confianza mutua.