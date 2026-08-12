Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian que ya están casados y muestran sus anillos tras una boda secreta

Después de muchos meses de rumores cuestionando dónde se casarían Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, cómo sería su boda o quién estaría invitado; la famosa pareja ha sorprendido a sus millones de seguidores anunciando que ya estaban casados y, por lo que parece, lo han celebrado en la más estricta intimidad.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo | Gtres

Los últimos rumores apuntaban a que Cristiano y Georgina estaban organizando para este pasado fin de semana una gran celebración en un famoso hotel de Portugal, pero finalmente estos también se quedaron solo en rumores y la pareja ha optado por algo mucho más discreto. Aunque sí es cierto que las fechas con las que se especulaba no estaban mal encaminadas, nadie esperaba que este lunes sorprendiesen mostrando ya sus alianzas como marido y mujer.

Una boda que se ha celebrado en una fecha muy especial para ellos, ya que hace justo un año, el 11 de agosto de 2025, anunciaban su compromiso y Georgina enseñaba uno de los anillos de pedida más grandes que hemos visto en los últimos tiempos.

Un enlace que pone el broche de oro a una historia de amor muy cuestionada desde el principio.