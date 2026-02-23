Antena3
Caso DAO

¿Están recibiendo los sindicatos policiales más denuncias de mujeres por acoso de otros altos mandos? "Se hablaba de actitudes bochornosas que han pasado a ser delictivas"

La gestión del 'caso DAO' está bajo la lupa. La portavoz de JUPOL, Laura García, denuncia fallos desde el inicio, pone en duda la independencia de Asuntos Internos y apunta a una posible red de responsabilidades dentro de la cúpula policial.

Nuevas denuncias del caso DAO.

Marina Aguilar
Publicado:

La portavoz de JUPOL, Laura García, sostiene que el ex DAO “sigue siendo el hombre más poderoso de la Policía Nacional porque toda la cúpula policial y junta de gobierno la colocó él” y advierte: “ahora mismo tienen que estar temblando por si hay más gente que pueda hablar”.

Crisis en interior

García cuestiona que pueda investigarse a fondo lo ocurrido, ya que Asuntos Internos “antes estaba controlado por el DAO, por eso no se le pudo investigar”.

Además, critica la gestión del ministro Marlaska y afirma que “todo se ha hecho mal desde el principio”, señalando que tardó tres días en contactar con la víctima y que, sin presión mediática, “tampoco hubiese ocurrido este hecho”.

¿Cadena de favores?

La sindicalista habla de una “cadena de favores”, denuncia que se le haya “permitido el privilegio de dimitir sin cesarle fulminantemente” y que siga en la casa oficial, “que estamos pagando todos”, pese a contar con una jubilación de 4.500 euros.

¿Hay más denuncias?

También revela que antes de hacerse público el caso ya llegaron avisos “desde las cúpulas policiales a vox populi” que alertaban sobre “sus actitudes bochornosas que finalmente han pasado a ser delictivas”.

