El abogado de la víctima del DAO: "Mi clienta no ha sido la única"

Este viernes tendrá lugar un paso decisivo en la causa abierta contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, acusado de una presunta agresión sexual por parte de una agente bajo su mando. La defensa de la víctima presentará ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, la grabación de más de 40 minutos, tras ser solicitada por el propio juez.

Pero, ¿quién sabía realmente lo ocurrido?, ¿hubo más mujeres que sufrieron agresiones sexuales?, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha respondido a todas las preguntas en Espejo Público.

Así ha sido la llamada de Marlaska

El letrado ha comenzado su intervención en el programa de Antena 3 anunciando que esta misma mañana "había recibido la llamada" del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para trasladarle el apoyo a la víctima y prestarle su total disposición. Una llamada que él mismo ha calificado como "breve", pero de la que se siente muy agradecido.

La presentadora del programa, Susanna Griso, le ha preguntado al defensor de la víctima si existe desconfianza con respecto a la cúpula que el DAO ha dejado ahí, a lo que Jorge ha respondido que efectivamente su clienta "desconfía de la cúpula policial, y hasta dónde pueden llegar los tentáculos de este DAO", ha confesado que sólo se siente segura con compañeros "como ella", que son precisamente los que la están escoltando.

"Lo que le pasa a mi clienta era un método de un depredador ensayado"

Según ha reconocido el abogado de la víctima: "Mi clienta no es la única que ha sufrido esta situación. No me consta de forma directa, pero sí me han llegado informaciones de forma indirecta, y lo que le pasa a mi clienta era un método de un depredador ensayado y engrasado para ejecutarlo. Por eso reitero el llamamiento a las personas que hayan sufrido esta situación, que se pongan en contacto conmigo".

"La víctima tiene que estar tranquila"

Susanna Griso ha querido terminar la entrevista en Espejo Público, lanzándole la pregunta de si su clienta podría salir en algún medio de comunicación antes de que declare el próximo mes de marzo, y su abogado ha contestado tajantemente: "No, aparte de que por su salud mental está desaconsejado, yo tampoco lo aconsejo. La víctima tiene que estar protegida y tranquila, y donde tiene que hablar es en el juzgado", ha sentenciado.

