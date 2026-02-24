Antena3
SANTIAGO ABASCAL

Así ha sido el divertido momento de Abascal en Espejo Público en el que compara a Ayuso, Pedro Sánchez y otros políticos con algunos animales

De la hiena al camaleón, pasando por el cuco y el gato. Santiago Abascal juega en directo y convierte Espejo Público en un particular “zoológico” político. Sus comparaciones no han dejado indiferente a ningún político español.

Abascal opina sobre Isabel Díaz Ayuso.

Leire Pérez
Actualizado:
Publicado:

La visita de Santiago Abascal a Espejo Público este miércoles ha dejado uno de los momentos más comentados del programa. En plena fiebre por los 'therians', esa tendencia viral que inunda las redes sociales y que consiste en identificarse con animales, el programa matinal ha propuesto al líder de VOX un juego: asociar a varios políticos españoles con distintas especies.

"Pedro Sánchez es un hiena"

La presentadora Lorena García ha sido la encargada de lanzarle la primera pregunta del juego: ¿Qué animal sería la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso? Abascal se lo ha pensado unos segundos: “es la mas difícil, pero creo que sería un gato, porque no sabes por donde puede salir, te puede arañar”. El siguiente nombre sobre la mesa ha sido el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este caso no ha dudado: “Pedro Sánchez es una hiena”. Tampoco ha tardado en responder cuando le han preguntado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: “Feijoo sería un animal que a mi me gusta mucho, el camaleón”.

"Puigdemont es un cuco"

Abascal se ha metido de lleno en el juego y ha dejado claro que ninguna de sus elecciones era casual. Cada animal, según sus palabras, tenía un trasfondo político. Así lo ha demostrado al referirse al expresidente catalán Carles Puigdemont: “es un cuco, un pájaro que pone los huevos en otro nido y que en el fondo se aprovecha y roba… como Puigdemont, que nos ha querido robar nuestra patria y está huido por eso”. Sin embargo, no con todos se ha mostrado igual de contundente. Al preguntarle por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Abascal ha dudado durante unos minutos y finalmente ha reconocido: “es muy difícil, no sabría decir… es una persona que no atiendo mucho”.

El juego ha terminado con una última pregunta: ¿con qué animal se identifica él mismo? El líder de VOX lo ha tenido claro: “con el caballo. Es un animal noble y no se deja domar tan fácilmente como algunos creen”. Un momento distendido que, más allá del tono desenfadado, vuelve a reflejar la tensión política que atraviesa el panorama nacional y las diferencias cada vez más marcadas entre los principales líderes.

Abascal en Espejo Público.

Santiago Abascal: "En las elecciones de Aragón y Extremadura no querían Vox y les han dado el doble de Vox"

