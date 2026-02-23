Otra mujer afirma haber sido víctima del ex-DAO, según Jorge Piedrafita, abogado de la primera denunciante

Otra mujer afirma ser víctima del exadjunto operativo (DAO), José Ángel González. El abogado de la primera víctima, Jorge Piedrafita, ha confirmado a Antena 3 Noticias que otra mujer se ha puesto en contacto con él mediante un mensaje en su buzón de voz. Por el momento se desconoce si va a denunciarle finalmente.

La denuncia contra José Ángel González la semana pasada supuso un revés en el cuerpo policial que lleva años tratando de reparar el daño reputacional que le provocó la denominada 'policía patriótica' y que en estos momentos presumía de atravesar una etapa "dulce".

Todo se desencadenó el pasado martes por la tarde, cuando diversos periodistas habituales de tribunales recibían en sus móviles un comunicado del abogado Jorge Piedrafita que informaba de la admisión a trámite de una querella por agresión sexual contra 'Jota', como así se conoce en el cuerpo al que durante los últimos ocho años han sido el comisario principal con más responsabilidad y mando.

En las veinte páginas de la denuncia, la agente sostiene que el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir.

La querella, que apunta que la víctima tiene una grabación de audio -que el abogado aportó al juez el viernes-, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

A los pocos minutos se solicita la renuncia urgente al DAO, que firma su dimisión a última hora de la tarde del martes. Uno de los primeros en reaccionar públicamente es ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso. Solo unas horas después de la bomba, el ministro deja claro el miércoles que desconocía los hechos, que se siente decepcionado, que su departamento ha abierto una información reservada y que ha relevado de sus funciones al comisario Óscar San Juan, hombre de confianza del DAO y que, según la querella, presionó presuntamente a la víctima. Con el paso de las horas comienzan a conocerse algunos detalles y también surgen las preguntas de hasta qué punto el entorno del DAO no conocía los hechos.

El abogado de la víctima defiende que no acudieron al circuito policial por recelo y que solo la subdirectora de Recursos Humanos, la comisaria Gema Barroso, lo supo horas antes de que se hiciera pública la querella este pasado martes. Precisamente, fue Barroso la que ofreció a la denunciante protección poco después de que saltara el caso, lo que ella aceptó.

La denunciante reclama al juez la "plena reserva" de los audios, llamadas y mensajes aportados

Este lunes, la víctima ha reclamado al juez que acuerde la "plena reserva" de los audios, listado de llamadas y pantallazos de mensajes aportados. Así lo ha hecho su abogado que en un escrito avisa de "la reprobable situación" de la mujer -- agente de la Policía-- por la filtración de sus "datos personales", lo que ha "precisado de la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad".

Es por ello por lo que solicita "la plena reserva y salvaguarda de la prueba en sede judicial", para que pueda ser consultada "únicamente en la misma bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad" de la denunciante.

Según detalla en el escrito, el abogado ha entregado al juez un listado de llamadas realizadas a la denunciante por el exdirigente policial, pantallazos de los mensajes recibidos vía WhatsApp aludidos en la querella y grabación de los audios realizados por ella y que también son descritos en la misma, pidiendo que se admitan.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye la causa, reclamó la semana pasada al abogado de la agente de Policía que se ha querellado contra el ex-DAO tanto los audios como el resto de pruebas del presunto delito de agresión sexual.

