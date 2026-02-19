El abogado de la víctima del DAO: "Lleva de baja desde julio y nadie la ha llamado, solo para que entregara el arma"

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima del DAO José Ángel González, ha puesto sobre la mesa un detalle cuanto menos llamativo. El letrado afirma que "alrededor del DAO hay mucha gente que no es ni sorda ni ciega" y aunque reconoce que no tiene pruebas fehacientes indica que "hay cosas que te tienen que hacer sospechar si no sorprender. Cualquier miembro del Cuerpo Nacional de Policía si está de baja psicológica lleva un control, mas cuando tiene el arma retirada. A mi cliente solo la llamaron la primera vez cuando le dicen que tiene que entregar el arma. En todo ese período que aún sigue de baja psicológica y sigue entregando sus bajas mensual o quincenalmente, cuando se las dan, nadie del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de la Unidad Psicológica la ha llamado".

La víctima lleva desde julio de baja. Y su letrado insiste en que ha de haber un control en el que le pregunten "¿Cómo estás?, ¿Qué tal vas con la medicación?" sin embargo, a ella "nadie le ha preguntado Y es lo que mi cliente sospecha de que si San Juan como brazo ejecutor para aislarla y tratar de silenciar el tema al máximo. Pero entiendo que también las personas que aplican estos protocolos e insisto quienes están alrededor del DAO son quienes canalizan las órdenes al menos tenía que extrañar por qué a esta funcionaria se le están haciendo estas cosas, como mínimo tan singulares".

Concretamente la baja la coge después de recibir una llamada del comisario José Ángel González. La víctima relata numerosas llamadas intimidatorias a raíz de la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025 y cita una, registrada tres meses después, el 24 de julio, en el que se menciona a Gemma Barroso en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.

"Cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto de trabajo y concretamente en el despacho de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González. Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Gemma Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental", detalla la denuncia.

Sobre Gemma Barroso, la denunciante solo tiene palabras de gratitud. Barroso es la nueva DAO interina y la víctima asegura que en cuanto supo que la querella había sido admitida a trámite el martes se lo comunicó a Barroso quien la trató con mucho "tacto". Dice que la apoyó y la animó a seguir hasta el final.