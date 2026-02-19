Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

DAO

El abogado de la víctima del DAO: "Lleva de baja desde julio y nadie la ha llamado, solo para que entregara el arma"

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima del DAO José Ángel González, ha estado en Espejo Público.

Abogado de la víctima del DAO

Abogado víctima del DAO: "Llevaba de baja desde julio y nadie la ha llamado" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Jorge Piedrafita, abogado de la víctima del DAO José Ángel González, ha puesto sobre la mesa un detalle cuanto menos llamativo. El letrado afirma que "alrededor del DAO hay mucha gente que no es ni sorda ni ciega" y aunque reconoce que no tiene pruebas fehacientes indica que "hay cosas que te tienen que hacer sospechar si no sorprender. Cualquier miembro del Cuerpo Nacional de Policía si está de baja psicológica lleva un control, mas cuando tiene el arma retirada. A mi cliente solo la llamaron la primera vez cuando le dicen que tiene que entregar el arma. En todo ese período que aún sigue de baja psicológica y sigue entregando sus bajas mensual o quincenalmente, cuando se las dan, nadie del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o de la Unidad Psicológica la ha llamado".

La víctima lleva desde julio de baja. Y su letrado insiste en que ha de haber un control en el que le pregunten "¿Cómo estás?, ¿Qué tal vas con la medicación?" sin embargo, a ella "nadie le ha preguntado Y es lo que mi cliente sospecha de que si San Juan como brazo ejecutor para aislarla y tratar de silenciar el tema al máximo. Pero entiendo que también las personas que aplican estos protocolos e insisto quienes están alrededor del DAO son quienes canalizan las órdenes al menos tenía que extrañar por qué a esta funcionaria se le están haciendo estas cosas, como mínimo tan singulares".

Concretamente la baja la coge después de recibir una llamada del comisario José Ángel González. La víctima relata numerosas llamadas intimidatorias a raíz de la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025 y cita una, registrada tres meses después, el 24 de julio, en el que se menciona a Gemma Barroso en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.

"Cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto de trabajo y concretamente en el despacho de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González. Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Gemma Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental", detalla la denuncia.

Sobre Gemma Barroso, la denunciante solo tiene palabras de gratitud. Barroso es la nueva DAO interina y la víctima asegura que en cuanto supo que la querella había sido admitida a trámite el martes se lo comunicó a Barroso quien la trató con mucho "tacto". Dice que la apoyó y la animó a seguir hasta el final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

García-Page: "Al Gobierno le iría mejor si escuchara más a Felipe González"

Page

Publicidad

España

Abogado de la víctima del DAO

El abogado de la víctima del DAO: "Lleva de baja desde julio y nadie la ha llamado, solo para que entregara el arma"

José Piedrafita, abogado de la presunta víctima de agresión sexual por parte de José Ángel González

El abogado de la presunta víctima del DAO de la Policía: "Bastante hundida está como para decidir si debe dimitir Marlaska"

Javier Ortega Smith

Vox expulsa a Javier Ortega Smith por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid

Tarek Jaziri-Aroja
Tarek Jaziri-Aroja

El politólogo Tarek Jaziri-Aroja cree que Rufián ahora "está en una tendencia ascendente" y dice que lo que propone es "ser estratégico"

Ex DAO Policía Nacional
Dimisión DAO

El ex DAO de la Policía Nacional confiesa que se enteró de la denuncia por la prensa: "Estoy hundido, soy inocente"

Foto de archivo de una persona introduciendo su voto en una urna electoral.
Elecciones Castilla y León

Elecciones Castilla y León 2026: cómo puedo solicitar que no me llegue propaganda electoral

Aquí puedes consultar todos los detalles relativos a la propaganda electoral de cara a las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo.

Gemma Barroso
Nueva DAO interina

Gemma Barroso será la nueva DAO interina y habría apoyado a la víctima cuando le contó la presunta agresión sexual

Gemma Barroso era la jefa directa de la víctima cuando comunicó la baja. La víctima le habría contado lo ocurrido hace solo unos días y ella le mostró su apoyo.

Page

García-Page: "Al Gobierno le iría mejor si escuchara más a Felipe González"

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González

¿Por qué la víctima del DAO no usó los canales internos de la policía para denunciar la agresión sexual?

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Una agente de policía no ha considerado seguro denunciar un delito ante la propia organización a la que pertenece"

Publicidad