Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Caso DAO

La defensa de la víctima del ex DAO entrega hoy el audio clave al juez, pero pide que lo analice la Guardia Civil y no la Policía

El abogado de la víctima del ex DAO califica el audio de "repugnante". Ha pedido que si hay que analizarlo sea la Guardia Civil y no la Policía.

Jorge Piedrafita

La defensa de la víctima del ex DAO entrega hoy el audio clave al juez, pero pide que lo analice la Guardia Civil y no la Policía | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

La investigación por la presunta agresión sexual del ex DAO José Ángel González, se centra en Óscar San Juan, el hombre de confianza de 'Jota'. Se ha abierto una investigación para determinar si conocía y encubrió los hechos y si presionó a la victima para que no denunciara. Otra de las preguntas que se ponen sobre la mesa es por qué la víctima cuando ascendió a inspectora fue destinada al mismo edificio donde trabajaba el DAO.

La defensa de la víctima entregará al juez el audio, considerado prueba clave, que acorralarían al ex DAO, pero pide que si tienen que ser analizado, lo haga la Guardia Civil y no la Policía. El abogado de la víctima asegura que lo hacen por la magnitud del audio. No sería el único audio que tienen habría otra llamada de Óscar San Juan.

"Pedimos que esa prueba sea peritada por los expertos de la Guardia Civil para que se determine su autenticidad, que fue grabada con el teléfono de mi cliente y que la misma es la grabación auténtica y que está incólume".

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid reclamó este jueves tanto los audios como el resto de pruebas. Un gesto que el abogado de la víctima calificaba en el programa de Antena 3 Y Ahora Sonsoles como "muy buena noticia".

"La novedad ha sido que hace unos minutos hemos recibido la notificación por parte de la plaza de violencia sobre la mujer que lleva este caso por la que se nos solicita que, lo antes posible, se entregue toda la prueba documental que hasta ahora nosotros habíamos preservado".

También aseguró que otras personas han empezado a "contactar" con él porque habría "situaciones" similares de otras potenciales víctimas que apuntan a otros "mandos comisarios".

En la querella el abogado solicitaba una prueba pericial informática "en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios". Piedrafita pidió que fuese la Guardia Civil quien las analizase: "Con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

El abogado de la presunta víctima del DAO de la Policía: "Bastante hundida está como para decidir si debe dimitir Marlaska"

José Piedrafita, abogado de la presunta víctima de agresión sexual por parte de José Ángel González

Publicidad

España

Solicitud de voto por correo

Hasta cuándo puedo pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo

Jorge Piedrafita

La defensa de la víctima del ex DAO entrega hoy el audio clave al juez, pero pide que lo analice la Guardia Civil y no la Policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,

Fernando Grande-Marlaska: el ministro que llegó a la Moncloa con Sánchez y ha resistido a todas las crisis

A3 Noticias Fin de Semana (10-02-24) Fernando Grande-Marlaska defiende su gestión en Gibraltar y no dimite tras la tragedia en Barbate
DENUNCIA AL DAO

Moncloa cierra filas en torno a Marlaska mientras la oposición le tacha de "incompetente"

El número dos de la Policía Nacional José Ángel González
AGRESIÓN SEXUAL

De escapar de la casa del DAO hasta presentar la querella: los pasos que siguió la víctima tras la presunta agresión

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González
Agresión sexual

Interior ofrece protección a la agente que denunció al ex-DAO por agresión sexual

La subdirectora de Recursos Humanos, Gema Barroso, asume el mando interino y contacta con la denunciante, que acepta medidas de seguridad tras la dimisión de José Antonio González.

José Luis Rodríguez Zapatero
Zapatero

Zapatero deberá declarar en el Senado por el "caso Koldo" el 2 de marzo

La comisión de investigación fija para el 2 de marzo la comparecencia del expresidente, que también tendrá que responder por el rescate de Plus Ultra; otros implicados han sido citados días antes.

Declaración de Carmen Pano

VÍDEO | La declaración de Víctor de Aldama y Carmen Pano en la Audiencia Nacional: "Le dije 'es la última vez que te hago este tipo de favores'"

Imagen de archivo de una mujer vistiendo un niqab

PP, Vox, Junts y sus leyes contra el burka o niqab: ¿En qué se diferencian?

Abogado de la víctima del DAO

El abogado de la víctima del DAO: "Lleva de baja desde julio y nadie la ha llamado, solo para que entregara el arma"

Publicidad