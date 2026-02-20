La defensa de la víctima del ex DAO entrega hoy el audio clave al juez, pero pide que lo analice la Guardia Civil y no la Policía

La investigación por la presunta agresión sexual del ex DAO José Ángel González, se centra en Óscar San Juan, el hombre de confianza de 'Jota'. Se ha abierto una investigación para determinar si conocía y encubrió los hechos y si presionó a la victima para que no denunciara. Otra de las preguntas que se ponen sobre la mesa es por qué la víctima cuando ascendió a inspectora fue destinada al mismo edificio donde trabajaba el DAO.

La defensa de la víctima entregará al juez el audio, considerado prueba clave, que acorralarían al ex DAO, pero pide que si tienen que ser analizado, lo haga la Guardia Civil y no la Policía. El abogado de la víctima asegura que lo hacen por la magnitud del audio. No sería el único audio que tienen habría otra llamada de Óscar San Juan.

"Pedimos que esa prueba sea peritada por los expertos de la Guardia Civil para que se determine su autenticidad, que fue grabada con el teléfono de mi cliente y que la misma es la grabación auténtica y que está incólume".

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid reclamó este jueves tanto los audios como el resto de pruebas. Un gesto que el abogado de la víctima calificaba en el programa de Antena 3 Y Ahora Sonsoles como "muy buena noticia".

"La novedad ha sido que hace unos minutos hemos recibido la notificación por parte de la plaza de violencia sobre la mujer que lleva este caso por la que se nos solicita que, lo antes posible, se entregue toda la prueba documental que hasta ahora nosotros habíamos preservado".

También aseguró que otras personas han empezado a "contactar" con él porque habría "situaciones" similares de otras potenciales víctimas que apuntan a otros "mandos comisarios".

En la querella el abogado solicitaba una prueba pericial informática "en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios". Piedrafita pidió que fuese la Guardia Civil quien las analizase: "Con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".

