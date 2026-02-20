JUPOL denuncia que el ex DAO mantiene el poder en la sombra: "Su gente de confianza, ese bloque de la cúpula policial, sigue ahí"

La presunta víctima del ex director adjunto de la Policía ha tenido que pedir ella misma una escolta que no le habían ofrecido, ni siquiera tras filtrarse su identidad en chats de compañeros, donde además ha recibido ataques y ha sido objeto de mofas que Laura García, portavoz del sindicato de Policía JUPOL, calificaba de "indeseables".

"Está aterrorizada (...) Ella quiere protección", afirmaba Laura. Para la agente la clara muestra del sentimiento de indefensión que tiene la denunciante de José Ángel González por violaciones y coacciones, es que no ha recurrido por desconfianza al cuerpo al que pertenece, sino que prefiere que sea la Guardia Civil quien conduzca la investigación.

"Era el hombre más poderoso de la Policía y lo sigue siendo (...) Toda la cúpula policial la ha puesto él. (...) Aunque ya es el ex DAO, sigue teniendo su entramado. Toda su gente de confianza que es ese bloque de la cúpula policial, sigue ahí", afirmaba Laura García sobre el ex DAO.

Pruebas irrefutables

La presunción de inocencia y la prudencia son máximas a seguir al abordar este tipo de casos, sin embargo la portavoz de JUPOL hacía esta contundente sentencia: "Yo no digo presunta, yo digo digo víctima porque las pruebas parece ser que son totalmente aplastantes".

"Un problema estructural, está podrido"

Al sindicato que representa Laura no le constan otros casos que impliquen al DAO, tampoco conocían los hechos que se le imputan al ex alto mando policial, sin embargo la portavoz no descarta que existan más "actitudes indecorosas, bochornosas", dado que el caso de José Ángel González "parece ser que esto era voz pópuli, y en la cúpula policial, nadie decía nada".

Espejo Público ha podido saber de fuentes policiales que podría haber al menos otras cinco mujeres, víctimas de hechos similares que "en algunos casos fueron promocionadas sospechosamente, a cambio de su silencio", decía Susanna Griso.

Laura García garantiza protección a las víctimas por parte de su asociación, con el objetivo de resolver "un problema estructural, que está podrido".

¿Ha empezado el 'Me Too' en la Policía Nacional?

Respondía tajantemente que sí, manifestando que se alegra de que el escándalo se haya hecho público, para que no siga "siempre así". Por último la portavoz del sindicato policial JUPOL, informaba de la convocatoria de una movilización este fin de semana, en la que manifestarán su repulsa a lo sucedido y exigirán las dimisiones del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y del director general de la Policía, Francisco Pardo.

