Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

REY EMÉRITO

Revilla vuelve a la carga contra el rey Juan Carlos, ¿le llegará pronto la demanda?: "¡Compórtate! Tienes una vida de lujo"

El expresidente de Cantabria se ha despachado a gusto al ser preguntado por si había alguna novedad en cuanto a la demanda que le habría interpuesto el rey emérito. Miguel Ángel Revilla todavía aguarda la notificación judicial de las acciones emprendidas por Juan Carlos: "Llevo cinco meses abriendo el buzón a ver si está la papela allí".

Revilla, sobre el emérito de nuevo

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Juan Carlos I inició los trámites para denunciar a Miguel Ángel Revilla el 1 de abril de 2025. El rey emérito reclamó 50.000 euros por atentado contra su honor por parte de Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria sufrió notable y públicamente tras conocer la demanda que aún "no ha llegado", asegura.

A día de hoy Revilla, a diferencia de entonces, transmite una imagen de mayor serenidad. Pese a que no se le ha olvidad que puede sufrir consecuencias legales por haberse manifestado de forma tan crítica con el que un día fue su amigo y con quien siente una gran decepción: "Llevo cinco meses abriendo el buzón a ver si está la papela allí".

"¡Compórtate!"

"Cualquier persona normal no se puede callar"

M. A. Revilla

Revilla desconoce si Juan Carlos ha dado marcha atrás con la demanda, pero sí sabe una cosa: "Yo ya le he perdido el respeto a este hombre, porque par mí ha sido una decepción".

Seguiría pensando exactamente igual que en el momento de recibir la denuncia, y no lo oculta: "Su vida en los últimos tiempos deja mucho que desear".

Revilla ha aprovechado las preguntas para mandar un consejo al emérito: "¡Compórtate! Tienes una vida de lujo".

¿Se arrepiente el Rey?

En Espejo Público eran varias las voces que intuyen un arrepentimiento en Juan Carlos respecto a haber iniciado acciones legales contra su antiguo amigo. Así lo entiende la presentadora Susanna Griso: "Posiblemente no reciba esa demanda nunca".

Por su parte la periodista Lorena Vázquez sugería que podría haber sido fruto de un calentón: "Es de mecha corta el Rey Juan Carlos", decía sobre el emérito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Edgar, movilidad reducida

Edgar viraliza la falta de civismo de sus vecinos en un ascensor público: "La señora se puso muy agresiva"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Revilla, sobre el emérito de nuevo

Revilla vuelve a la carga contra el rey Juan Carlos, ¿le llegará pronto la demanda?: "¡Compórtate! Tienes una vida de lujo"

Julio Benítez

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Julio Benítez, el hijo de 'El Cordobés'

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO

Una segunda mujer revela que también fue víctima del DAO José Ángel González : "Pone de manifiesto hasta donde llegan los tentáculos del DAO"

¡A un segundo de perderlo todo! Laura resuelve un panel exprés in extremis
Mejores momentos | 24 de febrero

¡A un segundo de perderlo todo! Laura resuelve un panel exprés in extremis

Sin techo en el parque del Oeste.
Campamentos ilegales

Carlos, un 'sintecho' en el parque del Oeste: "Pido perdón a los vecinos pero no nos pueden meter a todos en el mismo saco"

Edgar, movilidad reducida
Civismo

Edgar viraliza la falta de civismo de sus vecinos en un ascensor público: "La señora se puso muy agresiva"

Las imágenes de tensión en un ascensor de la estación de tren de Parla están extendiéndose rápidamente a través de las redes sociales. Los conflictos de este tipo afecta a Edgar con mayor frecuencia de la imaginable. El vídeo está despertando muchas reacciones encendidas.

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández
Mejores momentos | 24 de febrero

¡Lo estaba deseando! La banda de La ruleta toca ‘Paquito el chocolatero’ para Jorge Fernández

“Yo esperaba que fuese una canción como las de las fiestas de los pueblos”, la afirmación del presentador ha desencadenado una verdadera verbena en La ruleta.

Carla Barber siembra la polémica con un nuevo vídeo.

Carla Barber compara sus críticas en redes con el rechazo "a los homosexuales y a las personas de color"

Lenguado con espinacas

Lenguado con espinacas: una receta de Arguiñano sencilla, ligera y enriquecida para cuidar tu cuerpo

Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

Publicidad