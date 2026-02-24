Revilla vuelve a la carga contra el rey Juan Carlos, ¿le llegará pronto la demanda?: "¡Compórtate! Tienes una vida de lujo"

Juan Carlos I inició los trámites para denunciar a Miguel Ángel Revilla el 1 de abril de 2025. El rey emérito reclamó 50.000 euros por atentado contra su honor por parte de Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria sufrió notable y públicamente tras conocer la demanda que aún "no ha llegado", asegura.

A día de hoy Revilla, a diferencia de entonces, transmite una imagen de mayor serenidad. Pese a que no se le ha olvidad que puede sufrir consecuencias legales por haberse manifestado de forma tan crítica con el que un día fue su amigo y con quien siente una gran decepción: "Llevo cinco meses abriendo el buzón a ver si está la papela allí".

"¡Compórtate!"

"Cualquier persona normal no se puede callar"

Revilla desconoce si Juan Carlos ha dado marcha atrás con la demanda, pero sí sabe una cosa: "Yo ya le he perdido el respeto a este hombre, porque par mí ha sido una decepción".

Seguiría pensando exactamente igual que en el momento de recibir la denuncia, y no lo oculta: "Su vida en los últimos tiempos deja mucho que desear".

Revilla ha aprovechado las preguntas para mandar un consejo al emérito: "¡Compórtate! Tienes una vida de lujo".

¿Se arrepiente el Rey?

En Espejo Público eran varias las voces que intuyen un arrepentimiento en Juan Carlos respecto a haber iniciado acciones legales contra su antiguo amigo. Así lo entiende la presentadora Susanna Griso: "Posiblemente no reciba esa demanda nunca".

Por su parte la periodista Lorena Vázquez sugería que podría haber sido fruto de un calentón: "Es de mecha corta el Rey Juan Carlos", decía sobre el emérito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.