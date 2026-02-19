De escapar de la casa del DAO hasta presentar la querella: los pasos que siguió la víctima tras la presunta agresión

Después de la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, tras la denuncia de una agente acusándole de haber cometido una agresión sexual, se ha reconstruido paso a paso lo ocurrido desde el momento en que la agente logró escapar de la vivienda donde presuntamente ocurrió la agresión, hasta que decidió presentar una querella en los juzgados.

Durante meses, asegura su abogado, la mujer vivió con miedo y evitó utilizar los canales internos de la Policía Nacional para denunciar los hechos. En lugar de ello, acudió a un Punto Violeta en busca de apoyo psicológico y asesoramiento jurídico.

Según la querella, el 23 de abril de 2025 es la fecha en la que se produce la presunta agresión sexual. La agente recibe una llamada urgente de José Ángel González mientras él se encontraba en un restaurante. Ella acude en un vehículo policial camuflado. Posteriormente, él le pide que lo traslade a su domicilio y que suban "porque tenían que hablar". Allí, siempre según lo que figura en la querella, el mando policial habría intentado mantener relaciones sexuales pese a la negativa expresa de la agente. La querella sostiene que se produjeron tocamientos sin consentimiento y un intento de penetración tras arrancarle parte de la ropa. La mujer logra zafarse y salir de la vivienda.

De la huida al juzgado

Tras ese episodio, comienza lo que describe como un periodo de acoso telefónico. En los mensajes aportados a la querella aparecen expresiones como "borrica", "cómo me haces esto", "cómo me dejas así" o "estás gilipollas".

Un mes después, el 2 de junio de 2025, la agente acude a un punto violeta en Rivas. Según su entorno, llevaba semanas recibiendo presiones y mensajes insistentes. Allí solicita ayuda psicológica y asesoramiento legal. También acude a un médico ante el deterioro de su estado emocional.

El 24 de julio de 2025 es trasladada a un nuevo destino en la Dirección General de la Policía. Mantiene una conversación con Gemma Barroso, entonces subdirectora de Recursos Humanos y actualmente DAO tras la dimisión de González. En esa reunión se aborda su estado psicológico y se le aconseja solicitar la baja. Durante esa conversación, el entonces DAO vuelve a intentar contactar con ella por teléfono.

El 9 de enero de 2026, más de cinco meses después de los hechos, presenta finalmente una querella ante los juzgados contra José Ángel González. La agente, según su abogado, evitó en todo momento que trascendiera su identidad y decidió no acudir a los canales internos por miedo y por la posición jerárquica del denunciado. La causa sigue ahora su curso en sede judicial.

