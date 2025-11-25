Santiago Abascal, sobre los informes policiales que identificarán el origen de los detenidos: "Es de sentido común, hay un peligro triplicado ante la avalancha de inmigración ilegal"

Los Mossos d’Esquadra comenzarán a detallar, a partir del próximo enero, el origen de las personas detenidas en el "balance de criminalidad" correspondiente a 2025, que se difundirá en enero. Es decir, se incluirá por primera vez la distinción entre detenidos "españoles" y "extranjeros", siguiendo el ejemplo de la Ertzaintza. Susanna Griso le ha recordado a Santiago Abascal que esta noticia se trata, curiosamente, de una vieja demanda del líder nacional de Vox, que ha remarcado: "Es de sentido común que esto se conozca.

Abascal ha asegurado en Espejo Público que "ha de conocerse todo para poder hacerse estrategias para luchar contra la delincuencia", e incluso a afirmado en el plató del programa que "la indignación que hay en la calle con estas cosa supera al mensaje que nosotros tenemos". El presidente del Vox mantiene que "vamos con un año de retraso" ya que, según él "en Europa ha habido un debate por bandas de pakistaníes que violaban a niñas y fue ocultado tanto pro la policía como por los medios de comunicación y fue un gran escándalo. Y está cambiando en la Unión Europea".

La propuesta de Vox

Susanna Griso le ha querido recordar también a Santiago Abascal que la delincuencia en general en España está muy por debajo de otros países de su entorno, ante lo que el líder de Vox ha asegurado que "el problema de la inmigración ilegal en Cataluña en estos momentos y de inseguridad asociados a ambos es el problema de los problemas". Abascal ha afirmado que "afecta a la seguridad, convivencia y a los colapsos de los servicios sociales, que a veces llegan a los extranjeros cuando no llegan a los españoles necesitados". Santiago Abascal mantiene que se encuentra "todos los días con españoles en estado de necesidad que dicen que no reciben ayudas sociales y que sí las reciben personas que acaban de llegar".

Para el líder de Vox "hay que proceder a la repatriación de los que entran ilegalmente en España, a la deportación de esos inmigrantes que aunque sean legales que cometen delitos y la reenmigración de personas que han venido a España a trabajar que ya no trabajan y viven de ayudas sociales". Santiago Abascal ha afirmado en Espejo Público que "hay un peligro triplicado como consecuencia de leyes absolutamente inconcebibles como la ley del si es sí, y cerrar los ojos ante la avalancha de la inmigración ilegal procedente de países donde hay personas que consideran que la mujer es un trapo".