Abascal, sobre la llegada del Open Arms a Canarias: "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO"

Open Arms, el buque de la ONG encargada del rescate de migrantes en alta mar, ha atracado hoy en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Algo que no ha gustado nada al líder de Vox, Santiago Abascal, y no ha dudado en mostrar su rechazo en la red social X. Aunque en la publicación se puede ver algo más que un simple desacuerdo: "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo", ha escrito, en un mensaje en el que además lanza una advertencia sobre "el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa".

Reacciones a las palabras de Abascal

Las palabras del dirigente de Vox han desatado la polémica, siendo ampliamente criticadas no solo por los usuarios sino también por responsables políticos. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado al líder de Vox como un "auténtico fascista" y le ha pedido mayor responsabilidad: "Es un auténtico fascista y debería medir un poco las palabras. Uno debería ser un poco más prudente con esas declaraciones", ha declarado a los medios.

Pero este comentario de Abascal no es el único ataque contra ONGs que envía. El líder de Vox ya ha mostrado en otras ocasiones rechazo hacia las embarcaciones que trabajan en el Mediterráneo central y en la ruta canaria, donde la situación migratoria sigue siendo crítica.

El barco de Open Arms en Canarias

Según información de 'Canarias 7', el barco (un antiguo remolcador de Salvamento Marítimo) se encuentra en Tenerife para una jornada de puertas abiertas, aunque no se descarta que pueda abrirse una nueva negociación para que la ONG cuente con sede y presencia estable en el archipiélago. El presidente canario, que ya en 2015 se comprometió a apoyar la instalación de Open Arms en la comunidad, tiene previsto visitar el barco este jueves, de acuerdo con lo recogido por la agencia EFE.

Contexto migratorio en Canarias

La llegada del Open Arms coincide con un repunte en la ruta migratoria hacia las islas, considerada actualmente la más mortífera del mundo, según organismos internacionales. Canarias ha anunciado que declarará la contingencia migratoria para poner en marcha la reubicación de menores no acompañados, ante la saturación de los centros de acogida.

En virtud del mecanismo fijado por el Gobierno central, cuando una comunidad triplica su capacidad de acogida puede solicitar que los menores se distribuyan entre otras regiones con menos presión migratoria. Es la situación actual en el archipiélago.

