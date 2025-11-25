Los consejos de Olga Mediano, experta en sueño: "Producimos melatonina y la tenemos machacada por nuestra actividad social"

Los colaboradores compartían sus hábitos y problemas a la hora de conciliar el sueño, así como los recursos a los que acuden. Susanna Griso confesaba que recurre habitualmente a un fármaco para dormir; Susana Díaz compartía que su activación a horas nocturnas fue, en su día, motivo de queja de su equipo de Gobierno en Andalucía.

La periodista y presentadora de Espejo Público se refería a la melatonina, y sobre esta sustancia hablaba la doctora Olga Mediano en primer lugar. Hacía una sorprendente afirmación sobre esta hormona que segrega el propio organismo humano: "Nosotros la producimos y la tenemos machacada por la situación de nuestra actividad social a día de hoy".

Señalaba como elementos perjudiciales para el buen descanso la exposición a luces, en especial a pantallas y su luz azul. También a unos horarios irregulares y alterados, puntualizando en los de las comidas. Todos estos desajustes, apunta la médica, lleva a que muchas personas no produzcan melatonina de forma normal.

Primero solucionar "la mala higiene de sueño"

"No crea dependencia"

A parte de garantizar la seguridad del consumo de esta hormona, Olga Mediano señala su uso como complemento secundario a adoptar una serie de "medidas higiénico- dietéticas de sueño estrictas", que explicaba en una actividad regular: "Cenar la misma hora, acostarse a la misma ahora, despertarse a la misma hora... Siete horas en la cama, como mínimo, de sueño".

Daba la experta en sueño unas indicaciones para el correcto uso de la melatonina, explicando también que se puede hacer un uso ocasional de la misma, por ejemplo para combatir el 'jet-lag'.

Las benzodiacepinas, una cosa muy distinta

Advertía de los efectos adictivos que provocan otro tipo de fármacos empleados en la lucha contra el insomnio, mucho más potentes y con muchas más contraindicaciones.

Susanna Griso citaba al doctor Estivill quien en sus conferencias recomendaba el uso de melatonina muy por encima de otros fármacos y hacía una advertencia sobre los comúnmente conocidos como somníferos: "Muchas personas mayores los toman por la noche, abusan de ellos y a las cuatro de la madrugada, cuando van al baño, se caen y se rompen una pierna. Hay muchos casos de esto", decía la presentadora.

