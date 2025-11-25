Abascal, sobre Peramato como fiscal general: "Estoy curado de espanto con Sánchez, no estamos para darle votos de confianza"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado en el plató de Espejo Público, el programa de Antena 3, ha expresado su desconfianza a la propuesta de Teresa Peramato como la nueva fiscal general del Estado, y cree que el presidente Pedro Sánchez la ha propuesto para que lo proteja de los casos de presunta corrupción.

El líder de Vox asegura que no le da "un voto de confianza" a Peramato porque está "curado de espanto" con las decisiones de Sánchez. "Estoy curado de espanto con Pedro Sánchez y no estamos para darle votos de confianza a las propuestas de Pedro Sánchez", dice nada más comenzar su entrevista con Susanna Griso. "Lo más significativo de su trayectoria es que es la propuesta de Sánchez", ha dicho también Abascal.

Tampoco le parece "una garantía" que la candidata a sustituir a Álvaro García Ortiz no haya tenido cargos públicos. "Cuando tenemos un Gobierno que está comportándose como una auténtica mafia, que está intentando destruir la separación de poderes, envuelto en asuntos de corrupción que afectan directamente al presidente del Gobierno, tengo todas mis sospechas y todas mis prevenciones", explica.

Sí que da por válida la reunión entre Sánchez y Cerdán con Otegi en 2018 para preparar la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Es un personaje dispuesto a todo, es peligroso para la sociedad", dice sobre Sánchez.

Para el líder de Vox, el jefe del Ejecutivo se encuentra "huyendo de la justicia" y "hurtando" a los españoles la posibilidad de acudir a las urnas: "No va a tomar ninguna decisión para ponerse en riesgo. Francamente, creo que de debemos estar muy prevenidos".

Abascal ve "correcta" la condena a García Ortiz

Sobre el fallo al fiscal García Ortiz cree que le parece el "adecuado". "El fallo me parece el correcto, el adecuado", afirma. A su vez, rechaza que el tribunal actuara mediado por motivaciones políticas.

Sin embargo, considera que el Tribunal Constitucional "es una que sale de la acción de la Justicia, es un tribunal de carácter político, pactado por los políticos", dice no sin antes defender la labor que desempeñan los jueces del país.

Una crítica que Abascal lanza a propósito del recurso que aún puede presentar el fiscal general para recurrir su condena o, como dice Santiago Abascal, "para que deshaga el fallo" del Alto Tribunal.

