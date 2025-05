Salva, de las lágrimas a la sonrisa: el joven que lleva 4 años viviendo en el aeropuerto encuentra trabajo en Espejo Público

La situación que se vive en varios aeropuertos españoles es noticia desde hace varias semanas. Cantidad de personas sin hogar han encontrado refugio en estas instalaciones. Huyen de las oscuras y frías noches en la calle y de su frío cemento. Uno de ellos es Salva. Pese al trato que algunos les dan, y que el joven denunciaba como "de auténticos animales salvajes", se trata de seres humanos a los que las circunstancias les han sido desfavorables.

La mañana de este martes, la periodista de Espejo Público Cristina Barba buscaba sin descanso a Salva por el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. No resultaba fácil, no parecía por ningún lado. La conexión del día anterior del programa con el aeropuerto madrileño, también con Cristina, y el testimonio de Salva, han tenido una gran repercusión mediática y una aun mayor respuesta de ciudadanos dispuestos a ayudar. En ella el hombre exponía su situación y los condicionantes que dieron con sus huesos en la calle y después encontrando un techo en el aeropuerto. Al hacerlo no podía evitar que aflorara el sufrimiento acumulado durante casi cuatro años y rompía a llorar.

La razón por la que la reportera se afanaba en dar con Salva era la de comunicarle una noticia que podría cambiarle la vida. El llamamiento que hacía un día antes ha obtenido respuesta. No sólo una. Han sido muchos los que han respondido a la convocatoria que hacía Susanna Griso para ayudar al joven que sorprendía al contar la formación que tenía y todos los empleos que había desempeñado. Finalmente Cristina encontraba a Salva en uno de los accesos y le preguntaba si quería acompañarla a plató para darle toda la información.

"No son sólo mis derechos, son los de toda esa gente que no tienen ningún tipo de maldad"

En primer lugar Salva agradecía el altavoz mediático que han tenido él y todas las personas que están en su misma situación. En el aeropuerto de Madrid Barajas se estima que son cerca de 400 los sintecho que se han refugiado allí. También defendía a estas personas y aseguraba que por culpa de nos pocos, muchas veces son criminalizados.

Relataba la dureza de vivir en la calle. De las peores cosas, la indiferencia de quienes pasan a su lado y miran "como si fueras un saco más".

Portavoz de los olvidados

La presentadora del programa situaba a Salva, por todo lo que ha compartido en los últimos días, como voz de muchas personas marginadas por la sociedad, que ahora son motivo de un cruce de críticas entre administraciones, que se culpan mutuamente de la situación, olvidando el drama humano que personifica el joven. Salva admite que no se lo esperaba, ni mucho menos.

El círculo vicioso

El joven pedía oportunidades para que quienes se encuentran en su situación puedan salir de ella y labrarse un futuro. Sin embargo no basta con una oportunidad laboral. Salva explicaba cómo durante su estancia en el aeropuerto trabajó un tiempo en un establecimiento de comida rápida cercano, pero sus circunstancias complicaban que lo pudiera mantener ya que "no podía ni lavar la ropa".

"Yo sé lo que es pasarlas putas"

¿Un cambio de vida soñado?

Los espectadores que escucharon a Salva no quedaron indiferentes. Susanna Griso facilitaba el teléfono de contacto de Espejo Público buscando ayuda para Salva. A las pocas horas ya había gran cantidad de personas tendiendo su mano. Uno de los muchísimos mensajes era de Fernando Fernández. El hombre explicaba que es propietario de un pequeño hotel de Asturias, y que busca personal.

Fernando dejaba claro cuál era el motivo que le ha decidido a ayudar a Salva, fruto de "malas decisiones en la vida", se ha visto reflejado en Salva: "Yo sé lo que es pasarlas putas. Cuando lo pasas tú mal, cuando ves a alguien que lo está pasando mal... A mi me dieron una oportunidad, la supe coger y me gusta dar oportunidades a todo el mundo".

La oferta laboral que planteaba a Salva incluye alojamiento, pensión completa, y por su puesto un salario. Un puesto fijo e indefinido que ponía a su disposición de forma inmediata: "La habitación sería de él. Como si fuera su casa, vamos", decía Fernando, que aportaba más detalles del trabajo que desempeñará Salva, que aceptaba de inmediato sin pensarlo: "Sí. Evidentemente. ¿Tú, te lo pensarías Susanna?".

