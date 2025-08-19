¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

Manu y Rosa se han vuelto a enfrentar en El Rosco. Los concursantes, que cuentan con cientos de programas a sus espaldas, han luchado por un bote que ya alcanza los 2.008.000 euros.

Ambos parecían estar muy concentrados desde el inicio. Ninguno ha cometido ningún fallo y estaban logrando firmar grandes tandas de aciertos avanzando por sus respectivos roscos a velocidad de vértigo.

Rosa ha parecido tantear a Manu y ha querido esperar para ver cuántas tenía él. Sin embargo, cuando se le ha acercado, ha puesto el turbo y se ha plantado con 23 palabras marcadas en color verde.

El concursante del equipo azul, solo ante el peligro, ha conseguido sacar cuatro más para poner las tablas y empatar a tan solo dos del bote. ¡Menudo duelo!