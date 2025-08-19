Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 19 de agosto

¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

Los concursantes han firmado un Rosco espectacular marcado por un empate in extremis.

¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

Publicidad

Manu y Rosa se han vuelto a enfrentar en El Rosco. Los concursantes, que cuentan con cientos de programas a sus espaldas, han luchado por un bote que ya alcanza los 2.008.000 euros.

Ambos parecían estar muy concentrados desde el inicio. Ninguno ha cometido ningún fallo y estaban logrando firmar grandes tandas de aciertos avanzando por sus respectivos roscos a velocidad de vértigo.

Rosa ha parecido tantear a Manu y ha querido esperar para ver cuántas tenía él. Sin embargo, cuando se le ha acercado, ha puesto el turbo y se ha plantado con 23 palabras marcadas en color verde.

El concursante del equipo azul, solo ante el peligro, ha conseguido sacar cuatro más para poner las tablas y empatar a tan solo dos del bote. ¡Menudo duelo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa, asombrados con el nuevo poema de Manu

Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa, asombrados con el nuevo poema de Manu

“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo”
Mejores momentos | 19 de agosto

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo”

hija
SU HISTORIA

Desiré Martínez, hija del Robin Hood de la cárcel, habla de cómo fue su vida: "A los 6 años me contaron la historia de mi padre"

antonia
ABUELOS AL VOLANTE

Antonia tiene 92 años y conduce todo los días: "El saber conducir y que te guste no tiene límites de edad"

¿Es peligroso coger el coche todos los días a partir de cierta edad? Hablamos con Antonia que a sus 92 años sigue cogiendo el coche para ir a visitar a su nieta al trabajo.

yaiza
SU HISTORIA

Yaiza Cumelles y la dificultad de encontrar trabajo tras superar un cáncer: "Tenían miedo por si iba a coger una baja"

Encontrar trabajo en España en ciertas circunstancias puede llegar a convertirse en un auténtico calvario. Yaiza estuvo 6 años curándose de un cáncer y ahora tiene que mentir en las entrevistas para que la contraten.

ken

Daniel Hilton quiere ser el Ken español: "Desde que yo recuerdo he sufrido críticas. Me hago 50 intervenciones anuales"

galicia

Viajar a Galicia se está volviendo un negocio tras los incendios: "Fue una situación muy agobiante"

Nila

La historia de Nila, la madre que sacó a su bebé de casa para salvarlo del fuego: “La realidad supera a la ficción”

Publicidad