El presidente de AENA se siente desamparado por el Ayuntamiento de Madrid ante la crisis de los 'sintecho' en el aeropuerto: "No podemos tocarles"

Maurici Lucena, presidente de AENA, se sienta en el plató de Espejo Público para analizar la problemática que se está viviendo en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas y las personas 'sintecho'. Todo comenzó con la denuncia de una plaga de chinches en las instalaciones.

Cada noche más de 400 personas sin hogar hacen del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas su refugio forzado. El lugar se ha convertido en escenario de peleas recurrentes entre los 'sintecho' que ponen al límite a los trabajadores que denuncian amenazas, ansiedad y miedo.

Esto ha derivado en una disputa institucional. AENA recurre a fumigar los mostradores y anuncia controles de acceso para solventar el problema, pero la medida no ofrece ninguna solución habitacional a los 'sintecho'. Desde AENA pretenden frenar la llegada de más personas pero nadie explica qué pasará con las personas que ya están dentro del aeropuerto pero no tienen a dónde ir. Desde el Ayuntamiento han dicho que ellos no han fumigado, sino que acogen a las personas sin hogar. Este tira y afloja que se extiende al Gobierno y a la Comunidad de Madrid.

"El colectivo de los 'sintecho' merece sensibilidad y delicadeza"

Lucena cree que "la ley es muy clara". Este colectivo "merece sensibilidad y delicadeza" y cree que en esta polémica hay que ir "a lo factual". "AENA no es un poder público es una empresa que gestiona los aeropuertos. Esto es una empresa, aquí y en toda España la gestión de la atención social primaria, y más en casos de urgencia, corresponde al ayuntamiento de Madrid y en el resto de aeropuertos a los ayuntamientos que albergan esas infraestructuras", establece.

Explica el director de AENA que el aeropuerto es un espacio público equivalente al metro de Madrid o a unos grandes almacenes donde solo los poderes públicos pueden actuar cuando hay situaciones extraordinarias. El poder público competente ahora es el ayuntamiento de Madrid, recalca. No entiende que el alcalde José Luis Martínez Almeida use argumentos para atacarle. "Él es un abogado del Estado y sabe que la ley atribuye la atención social primaria en todo el municipio de Madrid al ayuntamiento".

Recuerda Lucena que los empleados de Aena y cualquier persona que trabaje en el aeropuerto de Madrid no puede tocar a esas personas sin hogar ni pedirles que se identifiquen, eso solo lo pueden hacer los poderes públicos. "Lo único que puede hacer AENA es instalar controles de acceso para que no empeore el problema ante el desamparo del Ayuntamiento de Madrid", señala.

"Me reuní con Almeida hace dos meses, ahora hace unas declaraciones innecesarias"

Cuenta que se reunió con el alcalde de Madrid hace 2 meses para analizar la situación. En su opinión, las declaraciones de Almeida sobre la crisis en el aeropuerto "son incendiarias". Reclama como empresa que actúa en el municipio de Madrid que el consistorio cumpla con sus obligaciones legales. Le ha pedido en una carta para reunirse urgentemente subrayando la dejadez de funciones del Ayuntamiento y se ofrece a colaborar para realizar un censo.

