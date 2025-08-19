¿Por qué es tan difícil controlar los incendios? Hablamos con el exdirector de Medioambiente de Extremadura: "los incendios son inapagables"

382.607 hectáreas quemadas desde el principio de año hasta este 19 de agosto. Bosques calcinados, pueblos arrasados y los medios de extinción desbordados. Los incendios de 2025 están poniendo en jaque a nuestro sistema de extinción. Paco Castañares, exdirector de Medioambiente de Extremadura, ha estado esta mañana en Espejo Público y ha opinado sobre las dificultades a las que se están enfrentando los medios desplazados a todos los focos que continúan activos.

A Paco no le ha sorprendido los incendios de estos días. Ni a él ni a ningún experto que lleve años de práctica, ha afirmado, puesto que desde 2017 se han acostumbrado a combatir este tipo de catástrofes. El mundo de la ciencia y la ingeniería del sector forestal se ha volcado estos últimos años para adaptarse a estos incendios, que, según el exdirector de Medioambiente de Extremadura, son mucho más voraces. Además, asegura que en su momento avisaron a los gobernantes de las diferentes comunidades autónomas de este nuevo peligro, aunque sus advertencias no se tomaron lo suficientemente en serio.

"Son incendios inapagables"

Castañares lo tiene claro: "son incendios inapagables". El exdirector de Medioambiente de Extremadura sostiene que están fuera de la capacidad de extinción y va más allá. Asegura que "no hay, ni habrá capacidad de extinción" independientemente de que se sumen más medios, como están reclamando muchas comunidades autónomas.

"Estos incendios se pueden evitar, pero no se pueden apagar", ha expresado el experto forestal, haciendo hincapié en la falta de prevención.

Con respecto a aquellos ciudadanos que se han quedado en sus pueblos para evitar que el fuego llegue a sus casas, Castañares les entiende, porque la gente de campo "está acostumbrada a pelear con los incendios desde pequeño". No obstante, les advierte del gran riesgo que corren debido a la magnitud de este tipo de incendios. "El otro día un alcalde de un pueblo de Cáceres, el incendio de Jarrilla, hacía un llamamiento a las ocho y media de la mañana convocando gente con picos, palas, hoces...es llamar a la gente al suicidio colectivo", ha exclamado Castañares.

