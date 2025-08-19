Dani Martín deja sin palabras a Pablo Motos con su capacidad musical en directo

La visita de Dani Martín a El Hormiguero fue una auténtica celebración de su trayectoria. Con su cercanía y sentido del humor, compartió anécdotas de sus conciertos y reflexionó sobre su evolución como músico y persona.

Además, Trancas y Barrancas lo pusieron a prueba con un reto muy especial: adivinar canciones escuchando apenas un “microsegundo” de cada una. El resultado dejó a todos impresionados, incluido Pablo Motos, que no pudo ocultar su asombro. El público también aplaudió la destreza de Dani, que demostró tener un oído privilegiado.