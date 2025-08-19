Antena 3 LogoAntena3
Desiré Martínez, hija del Robin Hood de la cárcel, habla de cómo fue su vida: "A los 6 años me contaron la historia de mi padre"

Desiré Martínez es hija de Francisco del Moral Espinosa, más conocido como el Robin Hood de la cárcel porque robaba para repartirlo entre los presos. Hoy, nos cuenta cómo fue su vida.

Marta Requejo
Publicado:

Francisco del Moral Espinosa fue apodado como el Robin Hood de la cárcel porque se dedicaba a robar para entrar en prisión y repartir el botín entre sus compañeros.

Este hombre tuvo una hija, Desiré, que recuerda su infancia difícil ya que fue abandonada por sus padres debido al tipo de vida que llevaban.

"Mi padre me dejó con mis abuelos porque tenía que entrar en la cárcel", cuenta, "A los 6 años me contaron la historia de mi padre". "Hasta que no tuve 14 años y descubrí una carta que me había escrito no supe de él".

"Él no quería estar conmigo porque decía que la cárcel era su casa", asegura. Francisco pasó todos sus años robando en bancos, centros comerciales o tiendas de lujo para hacerse con un botín que más tarde llevaría a la cárcel.

