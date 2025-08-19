Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de agosto

“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

El actor y cantante tenía claro de qué canción se trataba, pero su rival se ha adelantado con el pulsador.

“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

Publicidad

Eduardo Rosa y Miquel Fernández se volvían a ver las caras en La Pista. Los actores, con experiencia también en el mundo de la música, se enfrentaban a una canción “muy conocida” del año 2002 y la tensión se palpaba en el ambiente.

Desde que Roberto Leal ha mandado poner las primeras notas, a ambos se les ha iluminado la cara. Sin embargo, Eduardo ha sido más rápido y, tras unos pequeños instantes de dudas, ha resuelto asegurando que se trataba de ‘Bulería’, de David Bisbal.

Tras el baile de la victoria del integrante del equipo naranja, Miquel ha mostrado su ‘enfado’. “Esto no funciona”, decía, entre risas, amagando con romper el pulsador. ¡Así ha sido este momento!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa, asombrados con el nuevo poema de Manu

Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa, asombrados con el nuevo poema de Manu

“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo”
Mejores momentos | 19 de agosto

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo”

hija
SU HISTORIA

Desiré Martínez, hija del Robin Hood de la cárcel, habla de cómo fue su vida: "A los 6 años me contaron la historia de mi padre"

antonia
ABUELOS AL VOLANTE

Antonia tiene 92 años y conduce todo los días: "El saber conducir y que te guste no tiene límites de edad"

¿Es peligroso coger el coche todos los días a partir de cierta edad? Hablamos con Antonia que a sus 92 años sigue cogiendo el coche para ir a visitar a su nieta al trabajo.

yaiza
SU HISTORIA

Yaiza Cumelles y la dificultad de encontrar trabajo tras superar un cáncer: "Tenían miedo por si iba a coger una baja"

Encontrar trabajo en España en ciertas circunstancias puede llegar a convertirse en un auténtico calvario. Yaiza estuvo 6 años curándose de un cáncer y ahora tiene que mentir en las entrevistas para que la contraten.

ken

Daniel Hilton quiere ser el Ken español: "Desde que yo recuerdo he sufrido críticas. Me hago 50 intervenciones anuales"

galicia

Viajar a Galicia se está volviendo un negocio tras los incendios: "Fue una situación muy agobiante"

Nila

La historia de Nila, la madre que sacó a su bebé de casa para salvarlo del fuego: “La realidad supera a la ficción”

Publicidad