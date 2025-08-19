“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

Eduardo Rosa y Miquel Fernández se volvían a ver las caras en La Pista. Los actores, con experiencia también en el mundo de la música, se enfrentaban a una canción “muy conocida” del año 2002 y la tensión se palpaba en el ambiente.

Desde que Roberto Leal ha mandado poner las primeras notas, a ambos se les ha iluminado la cara. Sin embargo, Eduardo ha sido más rápido y, tras unos pequeños instantes de dudas, ha resuelto asegurando que se trataba de ‘Bulería’, de David Bisbal.

Tras el baile de la victoria del integrante del equipo naranja, Miquel ha mostrado su ‘enfado’. “Esto no funciona”, decía, entre risas, amagando con romper el pulsador. ¡Así ha sido este momento!