Bahar arrincona a Uras con condiciones para su reconciliación

En Renacer, la tensión estalla cuando Bahar enfrenta a Uras con un ultimátum que sacude los cimientos de su historia. Lo que parecía un intento de perdón se transforma en un muro casi infranqueable.

Cada palabra de Bahar marca una herida que complica aún más el regreso. La reconciliación se convierte en una encrucijada dolorosa donde el amor se mide contra la fuerza del orgullo.