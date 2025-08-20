Antena 3 LogoAntena3
Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar

Una nueva vida

El emotivo discurso de Halis que transforma el destino de Suna y la familia

La inesperada intervención de Halis marca un punto de inflexión en la convivencia familiar y consolida el papel de Suna como una figura respetada en la casa.

En Una nueva vida, Halis sorprende a todos con unas palabras llenas de fuerza y significado que reafirman el lugar de Suna en la familia tras su enlace con Kaya. Su apoyo rompe con las dudas y cambia la dinámica en la casa.

La declaración no solo valida a Suna, también modifica la forma en que el resto de los miembros la perciben. Con su respaldo, se abre una nueva etapa en la relación familiar, marcada por respeto y confianza.

