El emotivo discurso de Halis que transforma el destino de Suna y la familia

En Una nueva vida, Halis sorprende a todos con unas palabras llenas de fuerza y significado que reafirman el lugar de Suna en la familia tras su enlace con Kaya. Su apoyo rompe con las dudas y cambia la dinámica en la casa.

La declaración no solo valida a Suna, también modifica la forma en que el resto de los miembros la perciben. Con su respaldo, se abre una nueva etapa en la relación familiar, marcada por respeto y confianza.