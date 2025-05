De vivir en el aeropuerto a conseguir un empleo: Salva conoce en persona al que será su nuevo jefe

Fernando, un hotelero de Asturias, le ha cambiado la vida por completo a Salva de un momento a otro. El pasado lunes, en pleno directo en Más Espejo, Susanna Griso le ofreció a Salva un espacio para poder explicar qué trabajos podía desempeñar. Desde entonces, el teléfono del programa no ha dejado de recibir mensajes de empresarios que querían ofrecerle un puesto a Salva. La oferta que cumplía con las condiciones perfectas para él era la de Fernando. Salva trabajará en su hotel, de camarero de pisos, limpiando las habitaciones durante los fines de semana. Además, Fernando le ha ofrecido alojamiento y pensión completa.

Salva llega a Asturias

Ayer, Salva cogía un autobús rumbo a Asturias para comenzar su nueva vida. Al llegar, no podía creérselo. Rápidamente llamó a sus amigos del aeropuerto para recordarles que no están solos. Al llegar a su nuevo hogar, y ver su nueva habitación, con baño, y vistas al río del pueblo, no pudo evitar emocionarse.

Después, conoció por fin a Fernando. "Muchísimas gracias por todo", repetía una y otra vez. Le sirvieron un plato típico asturiano, la fabada, y le explicaron cómo funcionaba el establecimiento. Salva agradece una y otra vez a Fernando la oportunidad: "ojalá todo el mundo que esté en mi situación conozca a alguien como él, que le tienda la mano y le diga: no te preocupes, estás a salvo". Fernando, por su parte, asegura que todo el mundo tiene derecho a recibir ayuda, que él supo aceptarla cuando la necesitó, y que por eso ahora quiere ofrecérsela a aquel que se vea en una situación complicada.

Ahora, Salva empieza de cero en un pueblo de Asturias, en Peñamellera Baja, con un trabajo, un alojamiento, y un jefe que le ha cambiado la vida. Fernando asegura que hay muchas otras personas en la misma situación que Salva, que hay que ayudarles, y que "todo el mundo sabe hacer algo, lo que hay que hacer es darle la oportunidad y sacarle de ahí". Salva deja después de 4 años, al fin, el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

