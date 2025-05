¿Controlar los accesos a Barajas para evitar que entren indigentes?: "No es una solución absoluta"

Para situarnos, la T4 tiene más de 14 accesos. Solo en la planta de salidas encontramos ocho puertas, a las que se suman otras seis en la planta de llegadas. Y aún hay más, hay que contar también con los accesos desde el parking, que dispone de tres pasarelas, y los del metro. Ahora, han puesto en marcha los controles nocturnos de acceso al aeropuerto de Barajas para evitar la entrada a personas sin hogar y además, han destrozado los cristales de algunos baños de la T2. ¿ Han empeorado la situación en Barajas?¿Cuál es la solución? ¿Quién se tiene que hacer cargo de la situación?. Hablamos con Mar García Vaquero, responsable de la sección sindical de Aena de UGT el aeropuerto de Barajas.

¿Están funcionando los controles?

Desde el sindicato de UGT de AENA dicen que en la terminal 4 es donde está realmente el problema grave ya que hay demasiados accesos para poder controlarlo. "El problema es mayor en la T4, no tanto por el número de accesos, que sí que es cierto que tiene alguno más que la T2, sino porque es donde más personas hay durmiendo actualmente. En el momento de mayor número de personas, alcanzó 550 personas. Ahora se ha reducido debe de estar como unas 400", explica Mar García Vaquero.

¿Son los controles la solución? "No es una solución absoluta, no es fácil resolver el problema. Es una medida que AENA ha implantado y que considera que puede funcionar", continua.

Por otro lado, algunos trabajadores del aeropuerto denuncian amenazas e incluso aseguran que estas personas llegan a hacer sus necesidades en los pasillos. "Limpieza serían las personas más afectadas por el problema, porque vienen a limpiar fuera de horario. Nosotros no tenemos denuncias de los trabajadores de AENA directas porque les hayan amenazado. Es cierto que ellos sienten cierta inseguridad", asegura.

Aunque, explica que se "han dado instrucciones actualmente de que si llegan al baño y se encontraran con que la persona es agresiva o que pueden sentirse un poco indefensos, pueden llamar al personal de seguridad para que les acompañe y no tengan que enfrentarse. A veces les han insultado. Agresiones físicas a mí no me consta que se hayan producido".

