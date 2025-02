Las personas que duermen en el aeropuerto de Barajas se han multiplicado por 10: "Si nos echan de aquí no sé qué sería de nosotros"

Parados, trabajadores, españoles, extranjeros, jóvenes, de mediana o avanzada edad... no hay un perfil determinado, de hecho, cada vez son más variados. Pero con un denominador común: no tienen casa y duermen cada noche en el aeropuerto Barajas Adolfo Suárez de Madrid. Según el estudio de ASAE, de Aena, las cifras se han multiplicado por 10 desde 2014, cuando no pasaban de 40.

Hablamos con Jonil

"Hay una profunda indiferencia hacia nosotros, existe una discriminación a la miseria, nosotros representamos la miseria", nos cuenta Jonil. Este brasileño lleva más de dos meses viviendo en el aeropuerto. Nos confiesa que el día a día es muy complicado aquí. "La mayoría de nosotros no tiene muchos recursos. Comemos la comida que los viajeros tiran a la papelera, no podemos ducharnos, dormimos en el suelo y con los ojos vendados para evitar la luz. Es cierto que hay personas con problemas mentales que, a veces, crean conflictos. Pero no tenemos ningún sitio a dónde ir. Este el único lugar de Madrid donde puedes resguardarte del frío", nos comenta. Según él, ha preguntado por algún albergue para dormir, pero le dicen que están completos ahora porque las temperaturas son bajas. Jonil poner en valor que la dirección del aeropuerto, al menos, les permita dormir aquí. "Es muy humanitario por su parte. Si nos echan de aquí no sé qué sería de nosotros", sostiene.

Conocemos otros casos

El de un hombre de 78 años que lleva viviendo en el aeropuerto un año y medio y lleva todas sus pertenencias en unas pocas bolsas. O el de una pareja a la que encontramos sentada junto a un grupo de siete maletas en la que tienen todos sus enseres, su vida.

Son Raquel, venezolana, y su marido, de origen español. Estuvieron viviendo en el aeropuerto siete meses, después se fueron a vivir a un hostal porque a Raquel le salió un trabajo de teleoperadora. Pero cuando a Raquel se le acabó el contrato, tuvieron que regresar a Barajas. "Volver ha sido mucho peor. Una nueva derrota", afirma. Raquel y su pareja no tienen recursos. Su marido ya ha agotado el paro y no recibe ningún tipo de ayuda. Están desolados. Ella nos relata la dureza de su vida aquí. Está enferma por dormir en el suelo, por pasar frío. Sabe que algún sindicato de trabajadores de AENA se queja de su presencia, pero insiste en que ellos no tienen alternativa. Nadie les ha dado información social de ningún tipo. "Nos dicen que vienen personas del Ayuntamiento de Madrid para ayudarnos, pero no es cierto. A nosotros nunca nadie nos ha preguntado nada", asevera. A determinadas horas, el personal de seguridad o de limpieza los despierta. "Hoy a las cuatro de la madrugada nos han despertado para limpiar. Es una manera de hacernos sentirnos incómodos", dice. Nos pide ayuda y comprensión. "Me gustaría salir de aquí, aunque solo fuera un par de días a un albergue para ducharme y comer. Tienen que saber que nosotros somos víctimas. Estamos atrapados en una pobreza que nos retiene aquí", asevera Raquel.

Trabajadores con ansiedad

Este problema también afecta a los empleados del aeropuerto, que en algunos casos van a trabajar con cuadros de estrés y ansiedad debido al escenario de conflictos y suciedad que se encuentran a diario. Piden a los responsables que hagan algo para frenar este aumento de las cifras: "Empezaron por 4 y ahora ya 500. El aeropuerto se ha convertido en un basurero".

Tanto los miembros de seguridad del aeropuerto como agentes de la Policía Nacional se encargan de intervenir para mantener las zonas de paso despejadas y actuar en caso de conflictos. Pero, ¿es suficiente? El estudio de ASAE es claro: “la expectativa es que se siga incrementando”.

