La historia de Nila, la madre que sacó a su bebé de casa para salvarlo del fuego: “La realidad supera a la ficción”

Chaguazoso (Ourense), una de las aldeas orensanas afectadas por los incendios, vive momentos de angustia y desolación. En Espejo Público hemos hablado con Nila y otra vecina de la zona, que nos relatan la dramática situación que atraviesa la localidad: “Tienen los pueblos abandonados y las casas ardiendo”

“Es desolador y es doloroso”

El riesgo ya ha pasado, pero el dolor aún persiste en una madre que temía impotente por la vida de su familia. Nila rompe a llorar mientras que su vecina toma la palabra para expresar el descontento generalizado de la comunidad “Seguimos abandonados”.

La raíz del problema: "Hay que pedir permiso hasta para podar un árbol”

Las restricciones que tienen los vecinos para actuar en su propio entorno, aseguran, han sido el detonante de incendios tan devastadores como este.

Sin embargo, pese al abandono institucional que denuncian, los habitantes de Chaguazoso destacan "la solidaridad de las aldeas vecinas", que han unido fuerzas para intentar contener unas llamas que aún amenazan viviendas y sueños.

