Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 19 de agosto

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo”

El concursante ha entrado en el juego del presentador y ha bromeado con la posibilidad de dedicarse a la música.

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo”

Publicidad

Manu y Rosa siempre disfrutan de una compañía espectacular en Pasapalabra. Los invitados suelen ser famosos de diferentes ámbitos, pero, en esta ocasión, la mayoría eran cantantes.

Precisamente por eso, Roberto Leal ha bromeado con el concursante que ocupaba el asiento del equipo azul con la posibilidad de sacar un disco de boleros: “¿Te he visto por algún karaoke?”, bromeaba el presentador.

Manu, siguiendo con el chiste de Roberto, ha asegurado, en tono irónico, que la idea de dedicarse al mundo de la música será su siguiente objetivo. ¿Lo cumplirá realmente? ¡No te pierdas este momentazo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

¡Empate increíble en El Rosco! Manu y Rosa firman las tablas a dos del bote de 2.008.000 euros

Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa, asombrados con el nuevo poema de Manu

Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa, asombrados con el nuevo poema de Manu

“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

“Esto no funciona”: Miquel Fernández, frustrado ante la ‘Bulería’ de Eduardo Rosa

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo”
Mejores momentos | 19 de agosto

¿Manu sacará un disco? El concursante responde a la broma de Roberto Leal: “Es mi siguiente objetivo”

hija
SU HISTORIA

Desiré Martínez, hija del Robin Hood de la cárcel, habla de cómo fue su vida: "A los 6 años me contaron la historia de mi padre"

antonia
ABUELOS AL VOLANTE

Antonia tiene 92 años y conduce todo los días: "El saber conducir y que te guste no tiene límites de edad"

¿Es peligroso coger el coche todos los días a partir de cierta edad? Hablamos con Antonia que a sus 92 años sigue cogiendo el coche para ir a visitar a su nieta al trabajo.

yaiza
SU HISTORIA

Yaiza Cumelles y la dificultad de encontrar trabajo tras superar un cáncer: "Tenían miedo por si iba a coger una baja"

Encontrar trabajo en España en ciertas circunstancias puede llegar a convertirse en un auténtico calvario. Yaiza estuvo 6 años curándose de un cáncer y ahora tiene que mentir en las entrevistas para que la contraten.

ken

Daniel Hilton quiere ser el Ken español: "Desde que yo recuerdo he sufrido críticas. Me hago 50 intervenciones anuales"

galicia

Viajar a Galicia se está volviendo un negocio tras los incendios: "Fue una situación muy agobiante"

Nila

La historia de Nila, la madre que sacó a su bebé de casa para salvarlo del fuego: “La realidad supera a la ficción”

Publicidad