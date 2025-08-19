Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 19 de agosto

Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa, asombrados con el nuevo poema de Manu

El concursante ha vuelto a dejar anonadados a los invitados con sus bonitas palabras de despedida.

Melani García, Miquel Fernández, Abril Zamora y Eduardo Rosa, asombrados con el nuevo poema de Manu

Las despedidas de Manu hacia los invitados se están convirtiendo en algo icónico en Pasapalabra. El concursante comenzó a inventar poemas para agradecer a los compañeros su participación y ya ha hecho de ello su marca personal.

En esta ocasión, y con el ingenio que le caracteriza, Melani García, Miquel Fernández,Abril Zamora y Eduardo Rosa han sido los protagonistas de sus bonitas palabras antes de comenzar El Rosco.

Con sus ingeniosos juegos de palabras, Manu ha dejado asombrados a los famosos que han dicho adiós al programa de la mejor manera posible. ¡Dale a play y no te pierdas su increíble poema!

