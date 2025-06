Fernando Fernández, el empresario que le dio una oportunidad a Salva: "Primero arregla tu vida y luego ya buscas un trabajo"

Conocimos a Salva hace un mes y medio cuando pedía ayuda para salir adelante. Este joven de 28 años ha estado los últimos 4 viviendo en el aeropuerto de Madrid Barajas. En su visita al plató de Espejo Público pedía ayuda para encontrar un trabajo. Una mano solidaria le dio la oportunidad que necesitaba. Fernando Fernández le ofreció un puesto de trabajo en su hotel en Asturias.

Cuenta Fernando que Salva necesita ayuda, "y lo que menos necesita es ayuda económica". "No es mal chaval pero no se adaptó, no hay más que darle vueltas", afirma. Explica Fernando que tanto él como su mujer le han cogido mucho cariño a Salva aunque la relación laboral no funcionara.

"Salva no consiguió adaptarse, vino como muy acelerado"

"Alguien que viene sin ninguna clase de horarios están acostumbrados a pernoctar y a estar en la calle. Cuanto más tiempo estés despierto mejor. "Si luego puedes pernoctar durante el día es algo entendible", señala. Apunta que Salva no consiguió adaptarse. "Vino como muy acelerado, muy nervioso".

Apunta que ahora ve a Salva más tranquilo y parece que "ya se han apaciguado un poco las cosas". Le ha aconsejado que deje de lado las redes sociales. Desde que se conocieron hablan a diario. "Otra cosa es que no me valga para trabajar, yo necesitaba un trabajador", confiesa.

"El tercer día bajó llorando diciendo que había tenido problemas con su padre y no podía trabajar"

El segundo día de trabajo Salva tuvo problemas con su padre vía Facebook. "El tercer día bajó llorando diciendo que había tenido problemas con su padre y no podía trabajar. Lo primero arregla tu vida y luego ya buscas un trabajo", señala.

Asegura que ya ha cubierto el puesto vacante que dejó Salva y destaca que ya ha metido a otro chico en el empleo. Ayer mismo recibió unas 800 llamadas de personas interesadas en trabajar. Muchos llaman por el trabajo pero otros preguntan por habitación y comida. "Hay gente que no tiene un plato de comida y no comer es jodidísimo", afirma.

