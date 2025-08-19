Antonia tiene 92 años y conduce todo los días: "El saber conducir y que te guste no tiene límites de edad"

Hay países en los que a partir de cierta edad no se puede renovar el carnet de conducir. Una situación que en España no ocurre y que cada día causa más problemas.

El debate ha surgido después de que se hiciese viral un vídeo en el que una mujer de 92 años coge el coche a diario para ir a ver a su nieta al trabajo.

Pero, ¿no es peligroso conducir a partir de cierta edad? Hablamos con Antonia, la protagonista de este vídeo. "Tenía 38 años cuando me saqué el carnet", cuenta.

Antonia dice que la gente le dice "vieja" cuando la ve al volante aunque no le afecta. "Tengo capacidad para llevarlo, porque no voy a poder cogerlo". ¡Dale al play!