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Bertín Osborne visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles: no te pierdas su esperada entrevista

Tras superar diversos baches de salud en los últimos meses, Bertín Osborne vuelve a los escenarios. Hoy, nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa y responde a todas nuestras preguntas.

Bertín Osborne

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Bertín Osborne es uno de los artistas más famosos y mediáticos de nuestro país. Más allá de su carrera sobre los escenarios, Bertín ha copado numerosos titulares por su vida personal.

Tras atravesar diferentes baches de salud que le han obligado a parar en los últimos meses, Bertín retoma la música y vuelve a los escenarios. Una nueva etapa que afronta con mucha ilusión.

Hoy, Bertín se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de música, de amor, de su familia y de algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos tiempos. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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