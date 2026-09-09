Del shock a la lucha: Rodolfo Sancho desvela cómo afrontó el caso de su hijo Daniel

Un familiar informó a Rodolfo Sancho de lo ocurrido y tuvieron que pasar dos días hasta que pudo hablar con su hijo Daniel. El impacto inicial dio paso a un estado de disociación según relata en Y ahora Sonsoles.

Ante la gravedad de la situación, el intérprete apartó sus sentimientos para luchar junto a su hijo: "Había muchas cosas que hacer". A día de hoy, continúa considerándose un privilegiado y asegura que quejarse no serviría de nada.

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