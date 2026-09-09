Polémica en Cataluña por las palabras del alcalde de Santa Eugenia de Berga: "Puta España y viva Cataluña"

La polémica continúa en Cataluña, concretamente en un pequeño municipio, Santa Eugenia de Berga, Barcelona, allí, el alcalde de la localidad, perteneciente a Junts per Catalunya, Xavier Fernández se dirige al final del discurso de las fiestas con la siguiente frase: "acabaré con una expresión grosera que me hace especial ilusión decir", seguido de un "puta España, viva Santa Eugènia de Berga y viva el Gobierno de Cataluña".

Nada más acabar el discurso, los vecinos de la localidad empezaron a aplaudirle mientras que otros opinan que "no fue el momento adecuado". Los tertulianos de Espejo Público no daban crédito: "se habrá quedado a gusto", se escuchaba en el plató. "Se llama servidor público y se supone que representa a todos los habitantes del pueblo", entonaba Susanna Griso. "Encima tiene ingresos de arcas del Estado", recordaba la abogada Beatriz de Vicente.

Por otra parte, Gema López preguntaba cómo tienen que sentirse los ciudadanos, ya que "es un representante" público. Nuestra compañera y periodista, Beatriz Sobrino hablaba en directo desde el pueblo de la provincia de Barcelona y respondía a la pregunta de que opinan los habitantes de Santa Eugènia de Berga. "Muchos aplauden las palabras y otros dicen que no era ni el lugar ni el momento". El alcalde recalca que "le hace especial ilusión" aunque reconoce que "es una expresión grosera".

"Junts tiene que hacer ruido"

Susanna Griso explica que esta frase "obedece a la desesperación de Junts, ya que Aliança Catalana les están pasando por delante", recalca que "tienen que hacer ruido para que sepa la gente que están". Mariló Montero analiza que llegamos a un momento en el que "la gente que está en público no diga esas cosas".

Beatriz de Vicente finaliza argumentando que el Tribunal Supremo dijo que los insultos en el "discurso político no se consideran injurias" y destaca que "quemar la bandera si es punible" mientras que insultar no.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.