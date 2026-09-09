Las dudas de Mariló Montero, tras el incendio del monte de Ceuta: "¡Los muertos son de ellos!"

Los bomberos de Ceuta intervinieron la noche del martes al miércoles por un incendio declarado en el Monte de la Tortuga y se tuvieron que emplear a fondo para extinguir el fuego en uno de los puntos más altos de la ciudad autónoma y que consumía 10.000 metros cuadrados.

La causa más probable del inicio de las llamas es una de las muchas hogueras que encienden los inmigrantes que permanecen en Ceuta, tras el asalto masivo a la frontera del pasado 30 de julio. Muchos de ellos han encontrado refugio en las montañas que rodean las zonas urbanas.

Mariló Montero expone la realidad de las calles de la Ciudad Autónoma en las que abunda la basura y suciedad que generan estas personas. La periodista considera que la crisis se inició después de lo que califica de invasión: "Es una crisis humanitaria. La avalancha, la invasión, no fue la crisis, la crisis viene después".

Responsabiliza a los Gobiernos de lo sucedido y sus consecuencias: "¡Los muertos son de ellos! Es responsabilidad de gestionarlos con el Gobierno marroquí".

"Un mercadillo marroquí en la playa del Tarajal"

Montero ha denunciado la escena que se lleva produciendo varias jornadas en el paseo de la playa del Trajal. Pequeños puestos improvisados en los que se vende todo tipo de pequeños productos y alimentos básicos, y cuestionaba el origen de la mercancía: "Hay un mercadillo marroquí en la playa del Tarajal ¿De dónde sacan el pan, la leche, que están comprando? ¿Cómo compran y con qué dinero? ¿Los están sacando de la Cruz Roja?".

Argumentaba con esas preguntas su teoría de lo que ocurre en Ceuta: "Esto es una invasión, con todas las letras".

Sin embargo encontraba la discrepancia de varios de los presentes en plató, como Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid: "¿Vamos a entrar en lo que hace la gente desesperada en una situación terrible?".

La periodista replicaba y aseguraba que "aparentemente" habría inmigrantes recibiendo dinero desde Marruecos.

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