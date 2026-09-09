Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Tensión Ceuta

Las dudas de Mariló Montero, tras el incendio del monte de Ceuta: "¡Los muertos son de ellos!"

La periodista ha hecho una valoración de la crisis de Ceuta tras más de mes y medio del asalto masivo a la frontera.

Mariló Montero y Gema López

Publicidad

Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
Publicado:

Los bomberos de Ceuta intervinieron la noche del martes al miércoles por un incendio declarado en el Monte de la Tortuga y se tuvieron que emplear a fondo para extinguir el fuego en uno de los puntos más altos de la ciudad autónoma y que consumía 10.000 metros cuadrados.

La causa más probable del inicio de las llamas es una de las muchas hogueras que encienden los inmigrantes que permanecen en Ceuta, tras el asalto masivo a la frontera del pasado 30 de julio. Muchos de ellos han encontrado refugio en las montañas que rodean las zonas urbanas.

Mariló Montero expone la realidad de las calles de la Ciudad Autónoma en las que abunda la basura y suciedad que generan estas personas. La periodista considera que la crisis se inició después de lo que califica de invasión: "Es una crisis humanitaria. La avalancha, la invasión, no fue la crisis, la crisis viene después".

Responsabiliza a los Gobiernos de lo sucedido y sus consecuencias: "¡Los muertos son de ellos! Es responsabilidad de gestionarlos con el Gobierno marroquí".

"Un mercadillo marroquí en la playa del Tarajal"

Montero ha denunciado la escena que se lleva produciendo varias jornadas en el paseo de la playa del Trajal. Pequeños puestos improvisados en los que se vende todo tipo de pequeños productos y alimentos básicos, y cuestionaba el origen de la mercancía: "Hay un mercadillo marroquí en la playa del Tarajal ¿De dónde sacan el pan, la leche, que están comprando? ¿Cómo compran y con qué dinero? ¿Los están sacando de la Cruz Roja?".

Argumentaba con esas preguntas su teoría de lo que ocurre en Ceuta: "Esto es una invasión, con todas las letras".

Sin embargo encontraba la discrepancia de varios de los presentes en plató, como Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid: "¿Vamos a entrar en lo que hace la gente desesperada en una situación terrible?".

La periodista replicaba y aseguraba que "aparentemente" habría inmigrantes recibiendo dinero desde Marruecos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Celestino Corbacho.

El exministro socialista Celestino Corbacho suspende la gestión del Gobierno en Ceuta: "Está más en el relato que en la gestión"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Mariló Montero y Gema López

Las dudas de Mariló Montero, tras el incendio del monte de Ceuta: "¡Los muertos son de ellos!"

Celestino Corbacho.

El exministro socialista Celestino Corbacho suspende la gestión del Gobierno en Ceuta: "Está más en el relato que en la gestión"

Toni Bolaño, en Espejo Público.

Toñi Bolaño, sobre el dosier de Interior: "Soy de izquierdas, pero tengo espíritu crítico"

Alcaldesa de Madarcos
LEY DE NIETOS

La alcaldesa de Madarcos sobre la Ley de Nietos: "Estamos enfadados, la mayoría no conocen el pueblo, viven en el extranjero"

El juez Calatayud.
INFORME PISA

El juez Calatayud culpa a los políticos de los malos resultados del informe PISA: "No puede ser que una ley educativa no aguante una generación"

El cabreo de la prensa con Marlaska.
Lista de periodistas

Ignacio Varela, señalado en el informe de Marlaska: "Que este Gobierno progresista se dedique a fichar a periodistas es detestable pero no sorprendente"

Ignacio Varela, analista político, es uno de los nombres que aparecen en el informe del ministerio del Interior para fichar la ideología de los tertulianos. "No creo que sea lo peor que ha hecho este Gobierno", mantiene.

La ruleta de la suerte noche
ESTE SÁBADO ESTRENO

Así son los premios de La ruleta de la suerte noche: ¿Cuánto pueden ganar los concursantes?

La ruleta de la suerte noche vuelve con los premios más espectaculares del formato. Así que, ¿cuánto se pueden llevar los concursante?

Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho desvela el coste económico que supone la defensa de su hijo en el caso Daniel Sancho

Vima, vecina de Ceuta, y Marlaska

Vima, vecina de Ceuta, avisa de un próximo asalto y critica las palabras de Marlaska: "Vamos a caer más de uno"

Melendi, coach de La Voz

Vuelve el mayor espectáculo de la televisión, vuelve La Voz: “Ni siquiera los nervios pueden tapar a una estrella”

Publicidad