Ya tenemos ganador del premio de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc

Rafael Bonilla Serrano ha sido el afortunado que se ha llevado los 3.000 euros a través de la web app de Una fiesta de muerte. Rafael, como hicieron miles de personas en directo fue capaz de encontrar las pistas en el lugar del crimen y también de acertar quién fue el asesino de Los Morancos.

A través de un sorteo entre los cientos de personas que 'cazaron' a Arantxa Sánchez-Vicario, este fue el ganador de los 3.000 euros para los investigadores de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc.

Si quieres repasar todas las pistas que llevaron a Rafael y muchos otros espectadores a descubrir la que ex tenista era nuestra asesina enmascarada, puedes consultarlo aquí.