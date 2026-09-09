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3.000 euros para el ganador

Ya tenemos ganador del premio de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc

Miles de personas volvieron a investigar desde sus casas, en directo, mientras nuestros famosos trataban de descubrir quién era el asesino de Los Morancos.

Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc

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Rafael Bonilla Serrano ha sido el afortunado que se ha llevado los 3.000 euros a través de la web app de Una fiesta de muerte. Rafael, como hicieron miles de personas en directo fue capaz de encontrar las pistas en el lugar del crimen y también de acertar quién fue el asesino de Los Morancos.

A través de un sorteo entre los cientos de personas que 'cazaron' a Arantxa Sánchez-Vicario, este fue el ganador de los 3.000 euros para los investigadores de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc.

Si quieres repasar todas las pistas que llevaron a Rafael y muchos otros espectadores a descubrir la que ex tenista era nuestra asesina enmascarada, puedes consultarlo aquí.

El asesino de Los Morancos en Una fiesta de muerte

Descubre la identidad del asesino de Los Morancos en Una fiesta de muerte: “Pau Gasol no es”

Antena 3 » Programas » Una fiesta de muerte

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