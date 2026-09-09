3.000 euros para el ganador
Ya tenemos ganador del premio de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc
Miles de personas volvieron a investigar desde sus casas, en directo, mientras nuestros famosos trataban de descubrir quién era el asesino de Los Morancos.
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Rafael Bonilla Serrano ha sido el afortunado que se ha llevado los 3.000 euros a través de la web app de Una fiesta de muerte. Rafael, como hicieron miles de personas en directo fue capaz de encontrar las pistas en el lugar del crimen y también de acertar quién fue el asesino de Los Morancos.
A través de un sorteo entre los cientos de personas que 'cazaron' a Arantxa Sánchez-Vicario, este fue el ganador de los 3.000 euros para los investigadores de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc.
Si quieres repasar todas las pistas que llevaron a Rafael y muchos otros espectadores a descubrir la que ex tenista era nuestra asesina enmascarada, puedes consultarlo aquí.
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