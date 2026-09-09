Gaby triunfa en un panel 'Exprés' y se lleva más de 1.000 euros con regalo incluido

Gaby ha inaugurado el panel cayendo en el gajo del premio, que podía hacerle ganar un centro de planchado. Ya en su segunda tirada, el dinero le ha sonreído al triplicar la casilla de los 150€ y ponerse así con un marcador de 450€.

Sin embargo, ha sido el tercer lanzamiento el que le ha abierto el apetito. Ha caído en el gajo ‘Exprés’ y, con tan solo dos vocales y dos consonantes en el panel, se ha puesto manos a la obra. Eso sí, hay que señalar que jugaba con ventaja: Es una gran fan del cine de terror y la prueba iba precisamente sobre las películas de miedo.

En 40 segundos ha dicho las 5 consonantes restantes y ha resuelto el panel: “La casa está construida sobre un cementerio”. De este modo, se ha colocado con 950€ que, sumados al premio, le han servido para sumar 1.150€ al marcador total. ¡Disfruta de este momento en el vídeo de arriba!

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