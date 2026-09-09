Se lo juega todo a la Letra Oculta: Javi sigue tirando con más de 800 euros en el marcador

El Panel de la Letra Oculta pone en juego el preciado ‘Supercomodín’. Sin embargo, para conseguirlo antes hay que averiguar cuál es la letra en cuestión. Una misión que solo se puede lograr a base de prueba – error.

Así, Javi ha empezado a tirar de la ruleta con las cosas claras: hasta que no resolviera el misterio, no iba a parar. Daba igual la cantidad de dinero que iba acumulando en el proceso, que ha alcanzado nada menos que 875€, ni tampoco importaba el riesgo de perderlo.

Después de probar las letras menos comunes, como la ‘F’, el concursante se la ha jugado a la B. ¡Éxito! Ahora bien, además del ‘Supercomodín’ que se ha ganado a pulso, Javi ha conseguido la primera ola del día con un premio de 975€; colocándose en primera posición con 1.400€ en total. ¡Dale play al vídeo de arriba para ver esta jugada de nuevo!

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