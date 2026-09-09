El exministro socialista Celestino Corbacho suspende la gestión del Gobierno en Ceuta: "Está más en el relato que en la gestión"

Más de un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Gobierno continúa recibiendo críticas por su gestión. La falta de cifras definitivas, las dificultades para tramitar las expulsiones y la situación de los vecinos siguen centrando el debate.

Hoy ha estado en ‘Espejo Público’ Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración durante el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, para valorar la respuesta del Ejecutivo.

“El Gobierno está más en el relato que en la gestión”

Preguntado por la nota que pondría al Gobierno, Corbacho ha sido contundente: “Un suspenso, un 3 o un 4”. El exministro ha señalado que la primera cuestión que debería aclararse es si España se enfrenta a “un fenómeno migratorio al uso” o a una invasión con participación, “por activa o por pasiva del país por el cual se ha producido esta invasión”.

“No es lo mismo tratar un cayuco que lleva 50 personas que una entrada masiva de 80.000 personas en una ciudad de 80.000. La gestión tiene que ser diferente”, ha defendido. Corbacho también ha criticado los cambios en el discurso del Ejecutivo desde que Pedro Sánchez calificó inicialmente lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial de España.

“Cuando todo lo que hay es relato y la gestión cambia para adaptarse a él, aparecen problemas”

El exministro ha considerado que actualmente los ceutíes tienen más limitada su libertad que quienes entraron en la ciudad. Por ello, ha reclamado una gestión extraordinaria y ha planteado estudiar modificaciones legislativas urgentes que permitan afrontar la situación.

“Marruecos no puede dictarnos permanentemente nuestra agenda”

Corbacho ha defendido la necesidad de mantener buenas relaciones diplomáticas y de vecindad con Marruecos, pero ha exigido que España actúe con autonomía. “Marruecos no nos puede estar dictando permanentemente nuestra agenda. Nosotros tenemos que tener agenda propia”, ha afirmado.

El exministro ha recordado que el Gobierno aseguró ante sus socios europeos que ninguna de las personas que había entrado ilegalmente pasaría a la Península y que serían devueltas a Marruecos. Por ello, ha reclamado que se agilicen los expedientes y se destinen todos los medios necesarios.

“No puede ser que 40 días después el Gobierno todavía no sepa decir cuántos inmigrantes y cuántos menores hay en Ceuta”

Corbacho también ha cuestionado cómo se ha llevado a cabo la regularización extraordinaria. Aunque ha defendido la posibilidad de regularizar a personas en situación irregular, ha considerado que debería haberse acordado con los socios europeos, vinculado al mercado laboral y acompañado de condiciones más restrictivas.

“Ante una situación extraordinaria no hay vacaciones”

El exministro socialista ha criticado que el presidente del Gobierno no permaneciera al frente de la gestión durante la crisis. “Cuando estás al frente de una institución y tienes una alta responsabilidad, ante una situación extraordinaria no hay vacaciones: hay trabajo, trabajo y trabajo”, ha sostenido.

Para defender su posición, ha recordado la reacción del Ejecutivo de Zapatero tras el accidente aéreo de Barajas. Según ha relatado, tanto el presidente como María Teresa Fernández de la Vega interrumpieron sus vacaciones para regresar a Madrid y estar en el puesto de mando.

Corbacho también ha cuestionado que Sánchez realizase una visita de apenas dos horas a Ceuta y que el ministro del Interior abandonase la ciudad después de anunciar que permanecería allí hasta que se resolviera la crisis.

“Hablar de inseguridad subjetiva a los ceutíes es un insulto”

Celestino Corbacho ha cargado especialmente contra Fernando Grande-Marlaska por calificar de “subjetiva” la sensación de inseguridad de los vecinos. “En una conferencia académica se puede hablar de inseguridad subjetiva, seguridad perceptiva o seguridad real, pero hablar de seguridad subjetiva a los ceutíes es un insulto”, ha afirmado.

El exministro ha asegurado que la inseguridad en la ciudad “no es subjetiva, es objetiva” y ha pedido la dimisión del titular de Interior: “El ministro, que un día dice una cosa y otro día otra, si tuviera un mínimo de dignidad ya habría dimitido”.

“¿A quién le vamos a pedir responsabilidad por las muertes? ¿A España o al país que permitió que pasaran por su frontera y luego se negó a que fueran repatriados los cadáveres?”, ha concluido.

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