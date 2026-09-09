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Batacazo educativo

Toni García, 'mejor profesor de España', analiza el desastre educativo del informe PISA: "Se ha destruido la base del esfuerzo y del sacrificio"

El último informe PISA confirma un batacazo en la educación de nuestros jóvenes. El profesor Toni García asegura que el sistema educativo actual "hace aguas por todas partes".

La crisis de la educación en España.

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Laura Simón
Laura Simón
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Toni García cuenta con el reconocimiento de ser el 'mejor profesor de España'. 'Espejo Público' ha querido valorar con el docente los resultados del reciente informe PISA que dibujan un panorama descorazonador en la educación española. España firma su peor resultado histórico en la gran evaluación internacional de los sistemas educativos de 91 países. El mayor batacazo se da en la lectura. "Mientras la media de la OCDE cae 16 puntos, España pierde 23".

Cree el profesor que este descenso en la calidad de la educación depende de muchos factores porque "el sistema hace aguas por todas partes". "El enfoque competencial es un problema porque se han reducido los contenidos y el alumno acaba sin los conocimientos básicos. Muchas veces pasan de curso sin tener los conocimientos que se requieren", señala.

"El alumno se queda sin acceder al ascensor social que es la escuela pública"

Criterios como la equidad y la inclusión han supuesto una bajada de nivel de los alumnos, mantiene el docente. "Al final con este error el alumno no puede acceder al ascensor social que es la escuela pública", lamenta.

Para este maestro, los cambios introducidos en la ley de Educación han destruido la base fundamental del esfuerzo, el sacrificio y la constancia. "Todos esos valores que son fundamentales para el estudio han desaparecido. Esto se nota en el mercado laboral que la gente tiene falta de esfuerzo y de sacrificio".

Subraya que uno de los casos que más desmotiva a un alumno es cuando ve que su compañero ha sacado las mismas notas que él sin hacer nada. "Somos muy mal ejemplo en ese sentido".

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