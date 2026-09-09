El secreto de Cihan salta por los aires: Alya encuentra a Boran con vida En tierra lejana

Kadir intenta impedir que Alya entre alegando que están reunidos, pero ella desconfía y accede por la fuerza. Dentro encuentra a Boran en coma y necesitado de atención médica.

La impactante escena deja a Alya paralizada y a Cihan con el corazón roto. Al conocer la verdad, ella comprende que su distanciamiento no se debía a un cambio de sentimientos, sino a que él ocultaba la supervivencia de Boran En tierra lejana.

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