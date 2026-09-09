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EN TIERRA LEJANA
El secreto de Cihan salta por los aires: Alya encuentra a Boran con vida En tierra lejana
Una visita nocturna a la empresa conduce a Alya hasta una habitación oculta, donde descubre que su marido sigue vivo después de un año creyéndolo muerto.
Kadir intenta impedir que Alya entre alegando que están reunidos, pero ella desconfía y accede por la fuerza. Dentro encuentra a Boran en coma y necesitado de atención médica.
La impactante escena deja a Alya paralizada y a Cihan con el corazón roto. Al conocer la verdad, ella comprende que su distanciamiento no se debía a un cambio de sentimientos, sino a que él ocultaba la supervivencia de Boran En tierra lejana.
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