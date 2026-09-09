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Alya descubre que su marido está vivo: encuentra a Boran en coma y se queda en shock

EN TIERRA LEJANA

El secreto de Cihan salta por los aires: Alya encuentra a Boran con vida En tierra lejana

Una visita nocturna a la empresa conduce a Alya hasta una habitación oculta, donde descubre que su marido sigue vivo después de un año creyéndolo muerto.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kadir intenta impedir que Alya entre alegando que están reunidos, pero ella desconfía y accede por la fuerza. Dentro encuentra a Boran en coma y necesitado de atención médica.

La impactante escena deja a Alya paralizada y a Cihan con el corazón roto. Al conocer la verdad, ella comprende que su distanciamiento no se debía a un cambio de sentimientos, sino a que él ocultaba la supervivencia de Boran En tierra lejana.

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