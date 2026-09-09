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Mejores momentos | 9 de septiembre

Gaby aprovecha su ‘Me lo quedo’ para llevarse este Gran Premio y colocarse en primera posición

Gaby acaba de demostrar que sabe bien aplicar las estrategias clave en La ruleta de la suerte al utilizar el ‘Me lo quedo’ en el mejor momento posible.

La ruleta de la suerte

Gaby aprovecha su ‘Me lo quedo’ para llevarse este Gran Premio y colocarse en primera posición

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Borja Tamayo
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En La ruleta de la suerte, por paradójico que resulte, la suerte es solo uno de los muchos aspectos que hay que tener en cuenta si se quiere triunfar en el concurso. Y es que la estrategia es igual de determinante en los resultados; algo que Gaby acaba de demostrar.

Dani estaba en primera posición, habiendo acumulado gajos de sobra como para que todo estuviera a su favor de cara a llegar a la Gran Final. ¿El problema? Gaby tenía un ‘Me lo quedo’ que podía cambiarlo todo. Ahora bien, la concursante ha esperado hasta el momento oportuno para utilizarlo.

Tras caer en el ‘Gran Premio’, Gaby ha utilizado su gajo para quitarle la otra mitad a Dani, la ‘Ayuda final’ y el ‘Empiezo yo’. Al resolver, la concursante ha acumulado 1.350€ que, sumados a los que ya tenía, la han colocado en el primer puesto con 2.800€. ¿Llegará a la Gran Final? Por el momento, puedes volver a ver este momentazo en el vídeo de arriba.

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