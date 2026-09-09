El regreso de Ariadna a Bastuel sacudirá A la deriva: así es el personaje de Silvia Alonso

Ariadna regresa a Bastuel después de muchos años fuera, pero el desarraigo le impide sentirse parte del lugar. Su llegada llama la atención de los vecinos por su forma de romper con lo establecido.

Silvia Alonso destaca la modernidad de su personaje y el vínculo que establece con Tristán. Una relación que tendrá peso en A la deriva, la nueva serie que se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

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