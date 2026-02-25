Antena3
Para 4 personas

Joseba Arguiñano: receta casera de pan de mantequilla de Uruguay

Joseba Arguiñano ha elaborado una receta de pan casero facilita y con un toque especial de mantequilla, hojaldrado por fuera y esponjoso por dentro. ¡Una verdadera delicia!

Receta completa de pan de mantequilla

El sabor de un buen pan uruguayo depende casi totalmente de la mantequilla; usa una con al menos 82% de materia grasa.

Ingredientes, para 4 personas

  • 500 g de harina de fuerza +30 g para estirar
  • 250 ml de agua fría
  • 50 g de mantequilla (a punto de pomada)
  • 10 g de sal
  • 10 g de levadura fresca
  • Perejil para decorar

Para el relleno:

  • 100 g de mantequilla
  • 40 g de harina
Elaboración

Para la masa, pon en un bol la harina, el agua fría, la levadura y la sal. Mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes y después, amasa con las manos. Deja reposar durante 30 minutos. Al cabo de ese tiempo, incorpora la mantequilla poco a poco mientras amasas hasta conseguir una masa lisa y homogénea. Cubre la masa ( a piel) y deja que fermente durante 2-3 horas, hasta que doble su volumen.

Para el relleno, diluye 75 gramos de mantequilla (reserva el resto para el final) en el microondas durante 20 segundos. Mézclala con la harina.

Divide la masa en dos (para hacer dos panes), esparce un poco de harina sobre una superficie limpia (para que no se pegue) y, con la ayuda de un rodillo, estírala haciendo un rectángulo. Pinta toda la superficie con la mezcla de harina y mantequilla, una capa fina.

Y haz un rulo (empezando por la parte más larga del rectángulo). Repite la operación con la otra porción de masa. Tapa los rulos con un trapo limpio y déjalos reposar durante 20 minutos.

Pon de nuevo los rulos sobre la encimera, espolvoreada con harina. Estira de nuevo la masa, haciendo una tira larga, de unos 10 centímetros de ancho al comienzo y unos 8 al final). Deja fermentar durante 2-3 horas aproximadamente (o cubierto con film en el frigorífico de un día para otro).

Una vez que doble el volumen, coloca los panes en una fuente de horno y haz 3 cortes profundos sobre cada uno. Precalienta el horno a 200ºC, después baja a 185ºC y hornea durante 25 minutos. Al salir del horno, pincela los panes con la mantequilla fundida que tenías reservada y deja enfriar. Decora con una hoja de perejil.

