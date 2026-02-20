Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

VOX

Ortega Smith recurrirá su expulsión de Vox y mantiene el pulso a Abascal: "Si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria llegaré"

El exdirigente municipal rechaza el "desacato" que le atribuye la dirección y asegura que llevará el caso a la jurisdicción ordinaria si es necesario.

Ortega Smith

Ortega Smith recurrirá su expulsión de Vox y mantiene el pulso a Abascal: "Si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria llegaré" | Europa Press

Publicidad

La crisis interna en Vox suma un nuevo episodio tras la expulsión esta semana de Javier Ortega Smith por desacato. El hasta ahora portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no dar un paso atrás y ha anunciado que impugnará la decisión adoptada por la dirección nacional.

Ortega Smith sostiene que no entiende los motivos que han llevado a la cúpula, compuesta por una veintena de miembros, a apartarle de la formación.

En declaraciones públicas, defendió su trayectoria y aseguró: "Que mi comportamiento creo que ha sido ejemplar y que no me merezco lo que estoy sufriendo es lo que están sufriendo mis compañeros voy a recurrir lo que tenga que recurrir. Si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria llegaré al jurisdicción ordinaria".

Un pulso abierto con la dirección

La expulsión se produce con un momento de tensión interna dentro de Vox. Ortega Smith, uno de los rostros más reconocibles del partido desde su fundación, mantiene el enfrentamiento con Santiago Abascal, actual presidente de la formación. De los miembros fundadores, Abascal es el único que permanece en la estructura del partido.

El exdirigente municipal ha reiterado que dará "pelea" para revertir la decisión. A su juicio, la medida adoptada por la dirección no está justificada y perjudica tanto a él como a los compañeros que le han respaldado.

La dirección de Vox acordó su expulsión tras considerar que incurrió en desacato, aunque Ortega Smith rechaza esa acusación. La decisión ha evidenciado una fractura en el seno de la organización, que atraviesa un periodo de reconfiguración interna.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La defensa de la víctima del ex DAO entrega los audios clave al juez, pero pide que lo analice la Guardia Civil y no la Policía

Jorge Piedrafita

Publicidad

España

Pradales subraya la importancia del trabajo y el aprendizaje de la lengua para la integración de los migrantes

Rifirrafe en el Parlamento vasco por las semilibertades a presos de ETA

Margarita Robles

Margarita Robles reconoce que la agresión del DAO le da "asco" y pide la revisión de los protocolos

Ortega Smith

Ortega Smith recurrirá su expulsión de Vox y mantiene el pulso a Abascal: "Si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria llegaré"

Delcy Rodríguez anuncia un encuentro con Petro sobre economía y seguridad
DELCY RODRÍGUEZ

España pedirá formalmente a la UE que levante las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

El Gobierno mantiene su respaldo a Marlaska: "No lo pensó un minuto. Pidió la dimisión del DAO"
Caso DAO

El Gobierno mantiene su respaldo a Marlaska: "No lo pensó un minuto. Pidió la dimisión del DAO"

EuropaPress_7308362_infografia_encuesta_preelectoral_cis_castilla_leon_partido_popular_seria
Elecciones Castilla y León

El CIS apunta a un empate técnico de PP y PSOE en las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026.

Jorge Piedrafita
CASO DAO

El abogado de la víctima del DAO: "Mi clienta no ha sido la única"

Este viernes el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado al abogado de la víctima. ¿Qué le ha comunicado?.

Sede del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del padre de Noelia para paralizar su eutanasia

Solicitud de voto por correo

Hasta cuándo puedo pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo

Jorge Piedrafita

La defensa de la víctima del ex DAO entrega los audios clave al juez, pero pide que lo analice la Guardia Civil y no la Policía

Publicidad