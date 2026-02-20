Ortega Smith recurrirá su expulsión de Vox y mantiene el pulso a Abascal: "Si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria llegaré"

La crisis interna en Vox suma un nuevo episodio tras la expulsión esta semana de Javier Ortega Smith por desacato. El hasta ahora portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no dar un paso atrás y ha anunciado que impugnará la decisión adoptada por la dirección nacional.

Ortega Smith sostiene que no entiende los motivos que han llevado a la cúpula, compuesta por una veintena de miembros, a apartarle de la formación.

En declaraciones públicas, defendió su trayectoria y aseguró: "Que mi comportamiento creo que ha sido ejemplar y que no me merezco lo que estoy sufriendo es lo que están sufriendo mis compañeros voy a recurrir lo que tenga que recurrir. Si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria llegaré al jurisdicción ordinaria".

Un pulso abierto con la dirección

La expulsión se produce con un momento de tensión interna dentro de Vox. Ortega Smith, uno de los rostros más reconocibles del partido desde su fundación, mantiene el enfrentamiento con Santiago Abascal, actual presidente de la formación. De los miembros fundadores, Abascal es el único que permanece en la estructura del partido.

El exdirigente municipal ha reiterado que dará "pelea" para revertir la decisión. A su juicio, la medida adoptada por la dirección no está justificada y perjudica tanto a él como a los compañeros que le han respaldado.

La dirección de Vox acordó su expulsión tras considerar que incurrió en desacato, aunque Ortega Smith rechaza esa acusación. La decisión ha evidenciado una fractura en el seno de la organización, que atraviesa un periodo de reconfiguración interna.

